影／與谷立言出席無人載具產業論壇 盧秀燕：讓大中部成為產業廊帶

台中市長盧秀燕與AIT處長谷立言今天上午出席在台中市府舉行的無人載具產業論壇活動，兩人除了與產業相關業者合影留念互動外，谷立言也在會中專題演講，希望台美未來能成為高度互補的經濟體。

台中市長盧秀燕表示，台中需要立法院共同推動無人載具發展條例，讓無人載具有更完整的法治環境以及政策支持，市政府未來也會持續的向中央爭取資源，也會積極的推動無人載具測試的場域、創新的基地、產業交流以及國際合作，讓中部不只是研發製造的基地，更成為台灣無人載具產業、研發、測試、應用以及外交的重心。

盧秀燕呼籲中央應該更加重視中部產業，中央規畫投入無人載具產業，應該把更多的資源放在以台中為主的區塊，讓整個大中部成為現成的無人載具產業的廊帶，因為這裡有成熟的製造能量、完整的供應鍊、優秀的人材，以及最能夠快速化為產業成果的基礎。