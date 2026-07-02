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影／與谷立言出席無人載具產業論壇 盧秀燕：讓大中部成為產業廊帶

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）與AIT處長谷立言（左）出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）與AIT處長谷立言（左）出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕與AIT處長谷立言今天上午出席在台中市府舉行的無人載具產業論壇活動，兩人除了與產業相關業者合影留念互動外，谷立言也在會中專題演講，希望台美未來能成為高度互補的經濟體。

台中市長盧秀燕表示，台中需要立法院共同推動無人載具發展條例，讓無人載具有更完整的法治環境以及政策支持，市政府未來也會持續的向中央爭取資源，也會積極的推動無人載具測試的場域、創新的基地、產業交流以及國際合作，讓中部不只是研發製造的基地，更成為台灣無人載具產業、研發、測試、應用以及外交的重心。

盧秀燕呼籲中央應該更加重視中部產業，中央規畫投入無人載具產業，應該把更多的資源放在以台中為主的區塊，讓整個大中部成為現成的無人載具產業的廊帶，因為這裡有成熟的製造能量、完整的供應鍊、優秀的人材，以及最能夠快速化為產業成果的基礎。

台中市長盧秀燕（右）與AIT處長谷立言（左）出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動時合影留念。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）與AIT處長谷立言（左）出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動時合影留念。記者黃仲裕／攝影

谷立言 盧秀燕 台中

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