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影／社宅目標數下修 青年團體呼籲賴政府檢討居住政策

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
青年思潮常務理事何傑恩（左）和研究員麻筱祺（右）表示，賴清德總統宣示的「百萬租屋家庭支持計畫」在今年出現重大轉變，不僅社會住宅數量下修，政策重心更嚴重向租金補貼與包租代管傾斜。記者杜建重／攝影
青年思潮常務理事何傑恩（左）和研究員麻筱祺（右）表示，賴清德總統宣示的「百萬租屋家庭支持計畫」在今年出現重大轉變，不僅社會住宅數量下修，政策重心更嚴重向租金補貼與包租代管傾斜。記者杜建重／攝影

內政部今年初宣布調整居住政策，將賴清德總統提出的社宅目標數，從13萬下修至4至6萬。台灣青年思潮等青年團體今天和朝野立委黃捷、廖先翔、牛煦庭、許忠信等人共同召開記者會，要求政府在賴總統任期後半開啟之際，應總檢討居住政策。

青年思潮常務理事何傑恩說，賴總統宣示的「百萬租屋家庭支持計畫」在今年出現重大轉變，社會住宅直接興建目標大幅下修，政策重心嚴重向租金補貼與包租代管傾斜。青年團體擔憂，包租代管和租金補貼不能實質影響租賃市場，將放任結構性失靈。

何傑恩說，政府應就五具體面向檢討。第一，「社會住宅要再增量」，如果要對市場起平衡作用，租金、租期與品質都受管控的公共住宅必須先達到整體住宅的5%、約50萬戶。4至6萬戶不應成為天花板，政府應花更多時間，透過跨部會協調、與地方政府合作等多元方式，再調高興辦數。第二、「租賃條例應速提院版」。何傑恩說，我國租屋資訊長期不透明，導致租客弱勢，房東也常禁遷戶籍，損害青年的社福與政治權益。他期待行政院盡速提出院版租賃條例，從房東、客端雙管齊下蒐集租屋資訊，並對不合理規定加強禁止與罰則。

青年思潮研究員麻筱祺進一步說明，第三是「租補金額須合理化」。指現行租金補貼分級與金額不夠科學，台北市雅房租金幾乎吃掉就學青年所有生活費。對此，政府應在明年度租補開始前合理化租補分級與金額，落實「房租不超過月收入三成」的可負擔標準。第四是「租補漏接戶納管理」。目前有大批青年因為地目不符、居住於違建頂加、或遭遇房東拒絕申請與變相漲租，而被排除在居住政策外，對此，期待政府以更積極政策加強管理，積極接住租補漏接戶。第五是「大學宿舍一起規劃」。過去政府將大學宿舍視為校務附屬品，各校因龐大財務自償壓力導致宿舍改建緩步。政府應將大學宿舍正式定性納入國家居住政策，並再降低學校經費自籌比例，讓學校能新建更多就學青年住宅，並應打破過去多人房想像，增加單人房與家庭式等符合真實需求的房型。

青年團體最後強調，賴總統後半任期開啟之際，非常需要內政部啟動總檢討，與青年世代重新研修居住政策，這樣才能讓租屋青年看得見希望和未來。

內政部年初宣布調整居住政策，將社宅目標數從13萬下修至4到6萬。台灣青年思潮等青年團體今天和朝野立委共同召開記者會，要求政府在賴清德總統任期後半開啟之際，應總檢討居住政策。記者杜建重／攝影
內政部年初宣布調整居住政策，將社宅目標數從13萬下修至4到6萬。台灣青年思潮等青年團體今天和朝野立委共同召開記者會，要求政府在賴清德總統任期後半開啟之際，應總檢討居住政策。記者杜建重／攝影

青年團體今天在立法院召開記者會，呼籲賴清德總統在後半任期開啟之際，與青年世代重新研修居住政策，才能讓租屋青年看得見希望和未來。記者杜建重／攝影
青年團體今天在立法院召開記者會，呼籲賴清德總統在後半任期開啟之際，與青年世代重新研修居住政策，才能讓租屋青年看得見希望和未來。記者杜建重／攝影

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