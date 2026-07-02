AIT、台中市政府攜手舉辦無人機論壇 盧秀燕：中央應該更重視中部

台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026台中無人機產業與海外商機論，台中市長盧秀燕、AIT處長谷立言、立法院副院長江啟臣、立委何欣純等人出席。盧說，中部擁有無人機生產製造研發的五大產業鏈，中央應該更重視、把更多資源放到台中為主的區塊。

盧秀燕致詞表示，今天不只是論壇，而是見證無人機、無人載具新世代的來臨，台美可以共同合作為台灣打造下一座護國神山；過去20年，晶片和半導體讓全世界認識、重視台灣，一片晶片改變世界，也讓台灣立足世界，而今天全球都在談論無人載具。

盧秀燕指出，從烏克蘭到伊朗，國際戰爭形勢因為無人機改變；無人機也帶來產業革命，物流、農業、防救災、治安偵防、醫療救護，甚至無人機娛樂，人類的生活與工作因無人載具改變；全世界都在追逐無人機，這是台灣的機會，機會核心就在中部。

盧秀燕強調，台中有晶片、光學、航太、材料、機械與精密機械等五大產業鏈，有最優秀、努力、有經驗與創新的人才，可以把關鍵零組件做到全世界最好、把供應鏈做到最完整，從研發創新、規畫設計、精密製造、材料科技、人工智慧系統整合到後端服務，這是中部的優勢。

盧秀燕說，今天美國、日本、歐洲都在積極布局無人機產業，這不只是競爭，更是合作的新契機，台中與各兄弟姊妹縣市，包含彰化、南投、雲林、嘉義、苗栗等等，都願意成為國際合作最可靠的夥伴。

盧秀燕表示，台中市府已經為無人機產業做足準備，第一，舉辦今天的論壇，結合產官學研和國際夥伴；第二，運用SBIR協助企業投入研發、開拓國際市場；第三，不斷出訪並接待外賓，展現產業實力；第四，持續鏈接五大產業，形成中部無人機產業核心競爭力。

盧秀燕向中央喊話，中部產業已經成熟，中央應該更重視成熟的區域，規畫投入無人機產業，把更多資源放在台中為主的區塊，讓大中部成為現成的無人載具產業廊帶，這裡有成熟的製造能量、完整的供應鏈與優秀的人才，能最快速轉化為產業成果。

盧秀燕也呼籲立法院，共同推動無人載具發展條例，讓無人機有更完整的法治環境與政策支持；中市府未來會持續向中央爭取資源，積極推動無人機測試場域、創新基地、產業交流與國際合作，也會大力推動無人載具經貿外交，台灣有民主夥伴的信任基礎，可以把全球商機聚集到台灣。

盧秀燕總結，天空很寬廣，沒有極限，只要有心、只要努力，我們的機會也無限，讓無人機翱翔在台灣的天空，飛向國際，把握機會攜手合作，打造下一座護國神山。