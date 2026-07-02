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有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台糖前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片
台糖前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片

台糖前董事長吳乃仁遭台糖公司求償1.7億元，日前遭裁定管收，僅看守所待12天，台糖撤回管收聲請，台中地方法院依兩造達成7月20前協商意願，釋放吳乃仁。政治評論員毛嘉慶今至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。毛也提到賴清德總統曾為吳乃仁賭上政治生命，台糖公司撤回管收聲請「有這麼信賴啊？」

政治評論員毛嘉慶指出，有哪一個債務人對於沒有財產擔保的債務人「有這麼信賴啊？」、「台糖董事長吳明昌，你們這麼信賴的放了吳乃仁嗎？」，賴清德總統曾經為了吳乃仁貪汙圖利、賤賣國產的行為賭上自己的政治生命，這筆爛帳欠國家1.7億元的吳乃仁先生神通廣大，可以放出來，他忍不住要問有沒有人在後面授意呢？

律師表示，台糖同意撤銷管收聲請不符合台糖利益，且台糖是國營企業，此事也不符合台灣人民的利益；要建立社會對司法的信心，在發現行政機關或國營事業有違法之虞，主動向司法機關救濟，相信北檢會還社會一個公道。

律師指出，今毛嘉慶告發法定代理人、台糖董事長吳明昌涉嫌背信罪嫌，董事長為台糖處理事務但撤銷管收的行為，是不是符合台糖利益，我們要打個問號。毛嘉慶緊接著說，「還是符合信賴的利益，我們就不懂了，大家公平。」

政治評論員毛嘉慶（左）至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。記者蕭雅娟／攝影
政治評論員毛嘉慶（左）至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。記者蕭雅娟／攝影

台糖 吳乃仁 毛嘉慶

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