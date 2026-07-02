王毅籲美對台問題慎之 翁履中：應觀察川普政府是否微調避免刺激北京

中國外交部長王毅周二與美國國務卿魯比歐通話，要求美方在處理台灣問題上「慎之又慎」。旅美學者翁履中分析，應觀察川普政府是否開始在對台政策的語言、官員互動、軍事部署與外交安排上，出現更多「避免刺激北京」的細微調整，如果有代表川習二會的準備工作正在推進，沒有的話代表是未來更多衝突的預告。

翁履中說，把二月、四月和這一次王毅對魯比歐的談話放在一起看，其實可以看出，二月談的是合作，四月談的是風險，這一次講的話，已經接近警告。翁履中認為，北京等於是在對川普政府說：如果九月川習二會要順利，美方就必須在台灣問題上有所節制。

翁履中說，台灣已是北京拿來衡量美方誠意的重要指標，不是只問美國「你怎麼說」，而是看美國「你怎麼做」。美國可以口頭重申一中政策，可以說不支持台灣獨立，也可以說希望台海和平穩定，但北京真正盯的是美國有沒有新的對台軍售、官員互動有沒有升高、國會涉台法案有沒有更往前推、美軍在印太部署有沒有更靠近台海。

翁履中表示，這次北京語氣比幾個月前更有信心，一方面，中美在經貿與稀土供應鏈上恢復部分合作，北京認為自己手上又有了一些談判籌碼；另一方面，美國同時面對中東局勢、安全壓力、財政問題和國內政治消耗，北京自然會判斷，現在是提高談判要價的好時機。

翁履中認為，真正值得台灣思考的，不只是北京說了什麼，而是華府會怎麼回應。如果美國認為中國武力犯台成本依然很高，降低衝突風險、維持台海穩定，更符合川普認知的美國利益。因此，美方未來很可能一方面透過國會和國防體系持續強化台灣自我防衛能力，但一方面也一定會尋找與北京維持對話的空間，而不是讓兩岸一路走向失控。

翁履中說，未來幾個月真正值得觀察的，不只是美國是否繼續軍售台灣，而是川普政府是否開始在對台政策的語言、官員互動、軍事部署與外交安排上，出現更多「避免刺激北京」的細微調整。如果有代表川習二會的準備工作正在推進；如果美國川普政府沒有明顯的對台灣更低調，北京這番話很可能是未來更多衝突的預告。