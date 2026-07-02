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民進黨：團結促進法4負面影響 是消滅異議的惡法

中央社／ 台北2日電

中國於7月1日正式施行「民族團結進步促進法」，民進黨中國部今天說，此法真正目的，不只是新增一部民族政策法律，而是將中共近年推動的法律戰、統戰、認知作戰與跨境鎮壓進一步制度化；對兩岸關係有4大負面影響，與台灣社會「多元尊重」的價值完全無法共容。

民進黨中國部今天透過臉書專頁發文表示，「民族團結進步促進法」的真正目的，不只是新增一部民族政策法律，而是將中共近年推動的法律戰、統戰、認知作戰與跨境鎮壓進一步制度化。

民進黨中國部列舉對兩岸關係的負面影響包括，一、將「中華民族共同體」入法，進一步把民族認同與「國家統一」、「中國共產黨領導」綁定，壓縮多元認同與不同政治主張的空間。

二、與「反分裂國家法」、「懲獨22條」等措施相互配合，形成從政治宣示、行政制裁到司法追訴的對台法律戰體系。

三、升高台灣政治人物、學者、媒體、企業及公民團體赴中交流的人身風險，並擴大對國際友台人士的威懾效果。

四、藉由模糊且高度政治化的法律概念，擴大寒蟬效應，使台灣及國際社會因擔憂政治或商業代價而產生自我審查，這也是跨境鎮壓最核心的目的。

民進黨中國部強調，「民族團結進步促進法」未必能直接改變台灣的法律秩序，但它清楚展現中共正透過國內立法，持續宣示對台灣及境外人士的無理政治管轄主張，並將法律戰、統戰、認知作戰與跨境鎮壓相互結合，企圖影響台灣人民及國際社會與中國互動的行為與決策。

民進黨中國部說，台灣是一個民主國家，人民擁有言論自由、思想自由、學術自由與文化多元的權利。中共當局沒有任何正當性，可以將自己的法律、意識形態與政治忠誠要求強加於台灣人民，更沒有資格把威權統治延伸到台灣，甚至延伸到國際社會。

民進黨中國部表示，面對威權擴張，民進黨將持續與理念相近的國家攜手合作，共同反制跨境鎮壓、長臂管轄與法律戰，守護民主自由、多元尊重與以規則為基礎的國際秩序。

民進黨 中共 法律

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