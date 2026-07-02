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川普稱台積電美廠規模翻倍 經長：台積電說法為準
媒體報導美國總統川普1日接受媒體訪問時表示，台灣正將亞利桑那州興建中的晶圓廠規模擴大1倍，有助於在其任期結束前將美國晶片市占率提高至50%。經濟部長龔明鑫今天說，台積電有沒有新廠的規劃，以台積電說法為準。
立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於經濟部所屬單位，龔明鑫於會前受訪時作上述表示。
川普在1日訪談中表示，這些新晶圓廠將在未來一年內啟用，而且來自台灣的晶片商，例如產業龍頭台積電，正加碼投資美國。
龔明鑫表示，台積電是否有新廠規劃，還是要尊重台積電的說法，以台積電的說法為準。
龔明鑫說，台積電目前在台灣正在興建與規劃的新廠總計有16座，其中包括CoWoS的廠，因此，台灣的產能應該還是全世界第1。
此外，有關民進黨前秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案遭管收，債權人台糖公司提出撤回管收聲請，日前已獲釋。
龔明鑫說，台糖公司已經有做了說明，主要是對方（指吳乃仁）的律師表示7月20日前會提出清償計畫或進行協商，所以才有被動的撤回動作，經濟部希望在7月20號之前協商可以順利。
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