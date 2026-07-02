【重磅快評】台糖撤回管收吳乃仁 追償1.7億還剩多少決心？

台糖前董事長吳乃仁任內辦理土地交易，遭法院認定背信，造成台糖損失逾兩億元，刑事判決確定；民事部分則遭判應與相關被告連帶賠償台糖約1.7億元。多年來台糖僅追回零星款項，直到日前法院裁定准予管收，外界原以為追償終於出現轉機，不料僅12天後，台糖便撤回管收聲請。

台糖表示，撤回管收是因雙方已有意願於7月20日前進行協商。然而，法院審理時，吳乃仁並未提出具體清償方案，台糖代理人也坦承協商內容尚未確定。換言之，支撐台糖撤回管收的，只是一項尚未形成共識的協商意願，而非任何已具體化的履行承諾。

管收並非懲罰，而是法律在特定條件下保障債權實現的最後手段。法院既已認定符合法定要件，債權人卻在裁定後主動撤回聲請，自然令外界關心：撤回的依據是否足夠？若協商最終無果，這段期間所流失的追償時機，又由誰負責？

更值得注意的是，本案民事判決確定迄今已歷多年。漫長期間內，台糖始終未能有效追回大部分債權，如今又將希望寄託於一場尚未具體化的協商，社會難免質疑，調整追償策略，讓債務人取得延宕空間，是否有政治考量。

此案之所以受到高度關注，不只是因為金額龐大，更因為涉及國營事業管理全民資產。台糖追討的不是企業盈虧，而是國家債權。每一分無法追回的款項，最終承擔者都是全民。因此，台糖對外說明的不應只是「願意協商」，更應包括協商內容、履行期限、擔保方式，以及若協商破局將採取何種法律措施。唯有資訊公開，才能化解外界疑慮。

人民對司法的信賴，建立在法律適用是否一致。一般民眾積欠稅捐、罰鍰或其他公法債務，只要符合要件，即可能遭強制執行、扣押財產、限制出境，甚至裁定管收。國家既然對一般人民依法行政，面對涉及巨額國家債權的案件，更應展現同樣標準，而不是讓社會產生法律因人而異的觀感。

7月20日的期限很快就會到來。若屆時吳乃仁仍未提出具體清償方案，台糖自應立即恢復必要的法律程序，依法追償，不宜再有遲疑。否則，外界質疑的將不只是能否追回1.7億元，而是國營事業是否真正肩負起維護全民資產的責任。

欠債還錢，是法治社會最基本的信用原則；維護國家債權，更是政府不可退讓的責任。若一紙確定判決，歷經十餘年仍難以落實，反映的便是法律這道最後防線的失守。