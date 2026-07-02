軍公教擬加薪 非主管最高調幅9.98% 專業、主管加給追溯7/1生效

行政院會今日將拍板明年度軍公教待遇提升方案。據了解，考量台灣經濟成長率佳、消費者物價指數上漲及民間企業平均薪資與最低工資成長，政院擬加薪9.98%至5.88%，包括專業加給、主管職務加給各定額調增2000元以及通案調薪4%，軍公教、技工工友及約聘僱人員約72萬人受惠。

依照行政院人事行政總處草擬的方案，非主管部分，委任第1職等以本俸 1 級估算，調幅可達9.98%，普考及格的委任第3職等，以本俸1級估算，調幅也有8.84%，就算是簡任第14職等，調幅也高達5.88%。

此外，由於公務員專業加給包含在待遇調整項目中，政院傾向將專業加給、主管職務加給各定額調增2000元，讓主管職調薪幅度從6.39%至11.56%，並提前於今年7月1日生效，115年所需經費約為112億元，預計以追加預算辦理；通案調薪4％方面，年增經費約383億元，將納入116年度總預算。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪在100年、107年各調整3%，111年、113年各調整4%，114年3%。行政院長卓榮泰日前指出，國家經濟的體質比過去都好，薪資調整幅度一定是在這樣基礎上思考。