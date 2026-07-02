美議員批中國民族團結法濫權 企圖削弱他國主權

中國「民族團結進步促進法」生效，多名美國聯邦參議員今天發布聲明表示，這項立法賦予北京近乎無限權力起訴發聲反對北京壓迫的人，「我們將繼續反擊中共削弱他國主權的企圖」。前AIT理事主席卜睿哲也呼籲華府施壓中國，要求澄清該法適用範圍。

中國7月1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。

「民族團結進步促進法」共有7章、65條，涵蓋教育、語言、出版、網路、企業活動、宗教，並涉及香港、澳門、台灣及海外華僑。該法列明，組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任；煽動或資助實施上述行為，構成犯罪者，也會依法追究刑事責任。

該法第63條載明，任何「境外組織和個人」若針對中國「實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為」，將被追究法律責任。

美國聯邦參議院外交委員會主席里契（JimRisch）、外委會民主黨首席議員夏亨（JeanneShaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）、巴德（Ted Budd）、葛蘭姆（Lindsey Graham），民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、羅森（JackyRosen）、凱恩（Tim Kaine）、達克沃斯（TammyDuckworth）發布聲明對此表達關切。

聲明指出，參議員們對該法中要求對中共意識形態順從的內容深感關切。該法規定，即使是中國境外的人士，若被中國政府認定有破壞「民族團結與進步」之嫌，也可在中國被追究法律責任，「這項定義廣泛的立法賦予北京近乎無限的權力，起訴那些發聲反對北京壓迫的人，並使其繼續構建合法化其跨國鎮壓的法律架構」。

聲明寫道：「我們將繼續反擊中共削弱他國主權的企圖，並支持藏族、維吾爾族及其他種族和少數族群享有國際公認的人權。所有人都有權對自己的未來擁有發言權、保留自身文化，並自由表達其宗教信仰。」

此外，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這項法律反映了中國的一種趨勢：為其政策披上合法的外衣。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）非常駐資深研究員的卜睿哲指出，台灣人民若行為超過北京對「可接受行為」所劃定的紅線，就必須小心，不要讓中國政府能輕易對其採取行動。他建議台灣民眾避免冒不必要的風險。

同時，他認為，美國政府、其他西方國家及日本應向中國施壓，要求其澄清該法律的適用範圍。

行政院長卓榮泰已表示，台灣民眾不會同意中國透過相關法律將台灣納入規範，為保護民眾，政府必定會有所作為，提出相關因應。