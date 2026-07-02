退撫基金獲利 李來希疑精算失真：破產年限應檢討

公務人員退休撫卹基金管理局公布最新基金操作績效，今年截至5月底，實際收益數累計共3132.32億元，收益率為24.29%。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退撫基金精算報告計算基礎失真，是該檢討破產年限的時候了。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國115年截至5月底的基金運用情形，整體基金收益數3132.32億元，期間實際收益率24.29%。其中，自行經營的固定收益54.90億元、收益率1.43%，資本利得收益數1311.78億元、收益率44.50%；委託經營收益數1765.64億元，期間收益率為28.86%。

李來希認為，退撫基金精算的收益率變數是4%，今年迄五月止收益率已達24.29%，顯示退撫基金精算報告計算基礎失真，所謂的「潛藏負債」數據不實，顯然精算預估收益率過度保守，從而可以推論所謂基金破產的年限不實，徒增基金受益人的負擔，是該檢討修正的時候了。