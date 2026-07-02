116年軍公教擬調薪4% 專業加給等增2000元

行政院會今天將討論、通過116年軍公教員工待遇提升方案，據了解，方案內容為通案調薪4%，另外教師學術研究加給等專業加給、主管職務加給各定額調增新台幣2000元且自115年7月1日就生效。整體受惠範圍包含軍公教、技工工友及約聘僱人員約72萬人。

據了解，調薪考量是因台灣經濟成長率優於全球及主要經濟體、消費者物價指數持續上漲，以及民間企業平均薪資與最低工資均持續成長，因此為整體提升公部門現職人員薪資水準，並將經濟成長果實共享及時落實照顧基層，還有提高軍公教起薪，強化攬才競爭力做此調薪幅度決定。

通案調薪4%部分經費部分，預計年增經費約383億元，將納入116年度中央政府總預算；定額調增部分，今年所需經費約112億元，預計以追加預算辦理。

以主管職來看，計算專業加給、主管職務加給各定額調增，以及通案調薪4%後，委任第5職等，也就是組長等主管職最高調幅可達11.56%，另外委任第1職等若以本俸1級估算，調幅也有9.98%。