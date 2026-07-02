張惇涵指藍版無人機條例違憲 國民黨：屬授權法 未侵害行政權

賴清德總統及行政院秘書長張惇涵指稱國民黨版無人機條例違反憲政分立、侵犯行政權，國民黨文傳會主委陳以信今駁斥。他指出該案屬法律案，不是預算案，立法院立法授權預算上限，要不要編足是行政院權責，沒有違憲之可能。他批評賴總統憲法知識不及格，何能擔任忠誠守護憲法的總統？

陳以信說明，國民黨版無人機條例立法目的，在賦予無人機產業與國防自主的法源依據，並授權政府於一定上限內編列專門預算。至於實際預算內容、金額、年度分配及執行方式，仍須由行政院依法提出，送立法院審議，行政權並未被取代。賴總統與行政院說法，是扭曲憲法誤導國人極不可取。

至於賴總統說會「排擠教育、社福」等公共福利預算，陳以信指出，過去三年國防預算膨脹超過3000億元，明年度國防預算恐怕還要比今年增加千億元以上，增加400億元無人機預算有何困難？尤其明年度國防預算八月才要送立法院，現在直接寫進去不是最快？他反問國防部長顧立雄困難在哪裡？

陳以信批評，政院版特別條例草案全文僅七條，內容比A4紙三張多一點，全文只有一個目的，就是舉債2100億元買無人機。整部法案根本是空殼法案，完全未對無人機產業發展有所規劃，更遑論擬定打造無人機為另座「護國神山」的長期發展策略。他抨擊，民進黨政府只想「把無人機當提款機」，用特別預算舉債「刷卡換現金」，這任政府就想把下任政府的錢借光，不只破壞財政紀律，更是債留子孫的敗家劣行。