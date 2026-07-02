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顏慶章拒為顏慧欣領獎章 蔡詩萍：八旬父只求還女兒一個公道

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣疑遭霸凌案，她的父親、財政部前部長顏慶章發聲為女兒討公道。圖為昔日父女合照。 聯合報資料照
行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣疑遭霸凌案，她的父親、財政部前部長顏慶章發聲為女兒討公道。圖為昔日父女合照。 聯合報資料照

已逝外交部前官員顏慧欣職場霸凌案，台北市文化局局長蔡詩萍昨(1)日晚間在臉書發文，表示看到前財政部長、前駐世界貿易組織常任代表顏慶章，為病逝女兒公開發聲，直言「要把顏慧欣未竟志業變成國家制度，才是還她公道」，讓他忍不住紅了眼眶，認為一位白髮人送黑髮人的父親，所求的不過是一個公道。

蔡詩萍指出，顏慶章在女兒病逝後始終保持低調，甚至拒絕行政院增加撫卹及頒發獎章，當時便讓他認為，顏慶章必然了解女兒在職場遭遇，也不願接受任何可能被解讀為「事情就此過去」的安排。

他表示，行政院歷經3個月調查後，認定顏慧欣確實遭直屬主管長期以具冒犯性的言語及方式對待，職場霸凌成立，也讓事件有了明確結論。

蔡詩萍分享自己多年擔任主管的經驗表示，主管與部屬意見不同、否決提案並非霸凌，真正的關鍵在於是否長期、持續且針對特定對象，以冒犯性言行壓制對方，這也是行政院調查報告認定霸凌的重要依據。他認為，職場霸凌要成立並不容易，但在封閉體制及威權式管理文化中，卻是最容易發生的不對等現象。

他也指出，遭指控者當然有辯解權利，但若一味以陰謀論轉移焦點，而非回應外界質疑，只會模糊事件本質。

蔡詩萍認為，顏慧欣生前一定曾向父親傾訴工作上的挫折，父親也曾鼓勵她堅持下去；然而，當女兒最終病逝、霸凌成立，卻仍見相關人士否認並轉向政治陰謀論時，任何疼愛女兒的父親都難以接受。

他感嘆，一位年近八旬的父親站出來發聲，「何所求？不過是一個疼惜愛女抑鬱以終的老爸爸，對愛女犧牲於職場霸凌，發出由衷的憤怒與不捨的哀嚎而已！」認為顏慶章好不容易養大女孩，而且還承繼父業，未料卻在國際談判的領域內抱憾離世，「白髮人送黑髮人！這痛，能不讓這位老父打心底震怒嗎！」

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