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強化安全與韌性 林右昌：台印菲再生能源合作潛力大

中央社／ 華盛頓1日專電

能源安全與韌性成為各國關切議題，前內政部長林右昌今天在美國智庫舉辦的座談表示，台灣、印度和菲律賓再生能源方面有很大的合作空間。印度可為太陽能產業提供製造能力，並作為以中國為中心供應鏈的替代選項，這都是台灣需要的。

美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）今天舉辦「驅動能源安全與韌性：共同的挑戰，在地的解決方案」（PoweringEnergy Security and Resilience: Shared Challenges, LocalSolutions）線上座談，林右昌、菲律賓駐美大使館副館長卡里諾（Felipe F. Cariño III）及印度能源專家帕里特（Debajit Palit）擔任與談人。

林右昌現為「印太安全研究所」訪問學人。對於主持人問及台灣、印度和菲律賓在再生能源轉型方面的合作機會，林右昌表示，台灣、印度和菲律賓在再生能源發展方面，有很大的合作空間。

他指出，印度正迅速擴大再生能源的部署，特別是在太陽能、儲能系統及具規模的製造能力方面；印度另一個重要優勢則是擁有豐富的稀土資源。

他認為，印度可以為太陽能產業提供製造能力，同時作為以中國為中心供應鏈的替代選項，這正是台灣需要的。

另一方面，林右昌表示，台灣和菲律賓同樣都面臨颱風等天然災害的威脅，韌性是關鍵的優先事項。這為分散式再生能源系統創造許多合作機會，包括微電網、屋頂型太陽能和電池儲能系統等，當主電網中斷時，這些都還能持續運作。

他認為，台灣、印度和菲律賓在再生能源領域的合作不僅是關乎能源轉型，也關乎建立提升能源韌性的系統。

卡里諾表示，菲律賓正全力發展再生能源。菲律賓由超過7000個島嶼組成，台灣和印度可以成為菲國在離岸風電方面的合作夥伴。

此外，卡里諾也提及菲律賓的「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）計畫，目前有越來越多國際夥伴願意在人工智慧、半導體、先進製造等領域對菲律賓進行投資，在推動經濟轉型升級及提升勞工技能方面，菲律賓歡迎來自台灣和印度的夥伴。

再生能源 林右昌 菲律賓

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