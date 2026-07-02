蘇巧慧妹公司獲政府投資 國發會指法未規範

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族接連獲得政府部補助，遭質疑未依「公職人員利益衝突迴避法」揭露身分。國發會昨表示，不針對個案說明，但利衝法第十四條的規範並不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

立法院經濟委員會昨邀集相關部會，針對「經濟部、國發會補助案審查機制、利益衝突迴避規範全面性檢討」提出報告。民眾黨立委洪毓祥質詢，蘇巧慧二○一六年擔任立委至今，其父蘇貞昌二○一九至二○二三年擔任行政院長，曠世智能公司二○一八年成立，二○二一年八月蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事，二○二二年十一月曠世智能拿到國發會的天使投資一九九九點九萬元，二○二四年又獲得商發署補助一二○萬元，「按照時間軸來看，還滿巧的」。

國發會主委葉俊顯表示，利衝法第十四條的規範不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」；國發基金以投資方式協助產業發展，與一般補助、買賣、租賃、承攬或其他採購、交易型態不同，受理申請投資案皆依｢公職人員利益衝突迴避法」規定辦理。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室質疑，政府拿來投資的錢，難道不是人民的錢？更何況蘇巧慧家族已被揭露，不只是拿到政府投資，還有關係企業數百萬的政府補助，國發會說法，完美解釋什麼叫做「球員兼裁判」。國發基金投資蘇家企業，令人質疑是精準的「擦邊球」數字，是否因深知法令對「投資」的定義及二千萬上限，才故意選定「一九九九點九萬元的投資金額？這也太巧了！」