新聞幕後／楊珍妮涉霸凌 府院曾暗示「知所進退」

行政院政務委員、經貿總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，府院聯手開鍘，昨遭賴總統下令免職。據了解，原先這起事件可望低調落幕，但楊珍妮大動作質疑行政院調查片面且欠缺正當程序，被解讀為公開挑戰政院公信力，賴政府高層也緊急開會定調，這也反映賴清德總統歷經Me Too與勞動部前分署長謝宜容案後，希望藉由指標性大案建立標準，畫下紅線。

已故副總談判代表顏慧欣辭世後，留下霸凌疑雲未解，行政院外部委員歷經三個月調查，認定楊珍妮部分行為使顏慧欣和經貿辦人員身處冒犯性工作環境，導致其身心承受巨大壓力。據了解，調查結果出爐前後，府院曾暗示楊珍妮「知所進退」，給予自請離職空間，既回應社會與家屬訴求，又能保留體面。

不過，楊珍妮在調查結果出爐後選擇強硬反擊，質疑報告是基於少數另有圖謀人士片面之詞、欠缺正當程序，等同挑戰行政院調查的公信力，這也讓行政院面臨兩難；若置之不理，彷彿承認調查有瑕疵，政府將威信掃地。賴政府高層也為此開會，確立霸凌零容忍立場，避免陷入「官官相護」質疑。

因此，行政院長卓榮泰本周一上午火速約見楊珍妮，說明自七月一日起停職；行政院發言人李慧芝也強調，政院將持續強化職場友善環境。行政院秘書長張惇涵昨天也二度強調，調查報告依法有錄音、紀錄可循，非常完整、詳盡且公正，「絕對禁得起檢驗」，堅定表達行政院尊重也接受這份報告的基調。

賴政府甫上台之初，曾因勞動部爆發職場霸凌案重創政府形象，不僅部長請辭，也促使多項法規修正；職場霸凌專章在昨天上路，在這節骨眼上，府院深知，此時霸凌案處理若有任何模糊，無異於自打耳光，也難對顏家父母交代。