吳乃仁獲釋…王鴻薇：黨證無敵 黃國昌：台糖跪下

對於台糖前董事長吳乃仁僅管收十二天就被釋放，國民黨立委王鴻薇昨表示，吳乃仁請回，黨證無敵，「不關上酒店，關進去就帕金森」；民眾黨主席黃國昌說，吳乃仁根本還沒還錢，只是表達願意協商還款，台糖就直接跪下。

王鴻薇表示，台糖撤銷聲請，吳乃仁又可以重回「酒店人生」了，他欠台糖一點七億，管收十二天算一算，一天值一千四百萬嗎？吳乃仁未還錢，台糖憑什麼撤回聲請，吳乃仁許給台糖什麼？還是有人要台糖高抬貴手？如果什麼都沒有，台糖負責人和董監事恐涉背信。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，吳乃仁遭管收僅十二天，甚至比國軍教召十四天還短，讓全民看見的不是司法威信，而是「有背景就有辦法、有關係就有特權」。

國民黨立委許宇甄說，台糖既然認為有必要向法院聲請管收，代表依法有追償的必要；如今卻在短短十二天內突然撤回聲請，前後矛盾、令人費解。台糖公司欠全民一個清楚交代，決策過程是否受到任何外力影響？

黃國昌表示，吳乃仁錢都欠多久了，財產也都脫產完了，現在說要還錢，台糖膝蓋就軟了，到底是把人民當傻瓜，還是面對新潮流，只能唾面自乾？

黃國昌也說，吳乃仁根本沒有還錢，只是表達願意協商還款，每一塊錢都是人民的血汗錢，絕對就不能這樣算了，他也會要求民眾黨立院黨團究責台糖，持續要求行政部門積極向吳乃仁追討，民眾黨將全力追究，要求行政部門積極追討。