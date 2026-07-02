霸凌案 顏慶章4點聲明：重建公務員友善工作環境

行政院經貿辦（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣因病過世，其父顏慶章昨天發表四點公開聲明，敬佩與尊重行政院經過三個月完成獨立與專業的調查結果，對於行政院長卓榮泰停止楊珍妮政務委員職務也深表贊同，但身為卓內閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果，接續發表聲明，作為被霸凌者的父母，已無法容忍與事實不符的說辭。

顏慶章提出四點聲明：一、行政院調查報告完全未提及顏慧欣健康與霸凌情事有所相關，楊珍妮六月廿六日聲明一再以顏慧欣生病請假作為訴求主軸，不但非屬自稱照顧晚輩與自詡彼此友好情誼的行為表現，並明顯違反「個人資料保護法」規定。

二、顏慧欣於ＯＴＮ任職一年半以來，多次向當初推薦其進入公職的長官吳釗燮表達請辭之意，但皆獲慰留並期望她能相忍為國。實在難以想像楊珍妮聲明竟宣稱對顏慧欣有「培養接任人」的友善心態，更何況楊珍妮亦妄稱顏慧欣是由她推薦進入ＯＴＮ的謊言，豈是政務委員所當為。

三、身為父母，雖對調查報告只成立兩項霸凌事實、調查過程中楊珍妮未調離現職，可能妨礙霸凌真相之顯現，以及對未成立霸凌之項，顏慧欣已無法親自提供事實說明，深感遺憾；但對調查小組的辛勞與專業，仍抱持由衷感謝與尊重。期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。

四、顏慧欣無論以學者或公職身分，心繫ＣＰＴＰＰ（跨太平夥伴全面進步協定）的執行不力及ＯＴＮ運作長年重大瑕疵，這是她於病榻中難以割捨的工作牽掛。最後引用顏慧欣的老長官所言，「一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想。」