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軍公教加薪逾4％？卓揆今拍板

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

明年度軍公教待遇是否調升受矚目，行政院人事總處昨舉行軍公教員工待遇審議委員會，據了解，會中提出加薪百分之二到百分之六等不同方案，最終結果待行政院長卓榮泰拍板，將於今天行政院會通過，並包括專業加給調整、調薪法制化議題。

卓榮泰曾對外表示，明年軍公教調薪，將朝過往的百分之三至四為基礎思考。人事總處已向政院爭取調薪，並邀公教團體代表座談。

人事總處昨舉行軍公教員工待遇審議委員會，綜合評估相關指標數據，提出待遇調整的研析方案。

對於加薪幅度，人事總處表示，軍公教員工待遇審議相關議題按程序進行，待行政院政策決定後對外公布。根據行政院會公開議程，人總將在今天院會報告「一一六年度軍公教員工待遇提升方案」。

據了解，軍公教加薪幾成定局，審議會中提出加薪百分之二至百分之六等不同方案，沒有「不加薪」的建議，另也考慮不同職等有不同加薪幅度等方案，相關建議已送行政院，待卓揆最終決定；若按照卓揆先前說法，調薪幅度可能落在百分之四以上。

此外，由於公務員專業加給包含在待遇調整項目之中，人事總處已多次說明，若有規畫待遇調整方案，公務員專業加給也會被納入綜合評估。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近五次調薪在民國一百年、一〇七年各調整百分之三，一一一年、一一三年各調整百分之四，一一四年百分之三。

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