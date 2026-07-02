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台美論壇今登場 盧秀燕：打造無人機產業 hold住市場

聯合報／ 記者黃寅魯永明李人岳蔡晉宇黃婉婷鄭媁屈彥辰／連線報導
台中市長盧秀燕（中）期許透過與美國在台協會合辦無人機論壇，顯示台美雙方在無人機產業以及無人載具產業上緊密攜手合作的努力。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）期許透過與美國在台協會合辦無人機論壇，顯示台美雙方在無人機產業以及無人載具產業上緊密攜手合作的努力。圖／台中市政府提供

台中市政府與美國在台協會ＡＩＴ）舉辦「台中無人機產業與海外商機論壇」今天登場，產官學界矚目。台中市長盧秀燕昨說，這是台美雙方第一次以無人機為主題舉辦論壇，期許無人機產業走在世界最尖端，為台灣打造下一座護國神山產業。

據了解，今天除廣邀中部地區產官學界人士，美方也有無人機廠商出席；讓台灣與美方產業鏈能對接，並由政府協助，是此次論壇最主要目的。

今早論壇開幕式後，盧秀燕將代表主辦單位致詞，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、精密機械發展協會理事長張市育和立法院副院長江啟臣、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華也將以來賓身分致詞。ＡＩＴ處長谷立言預計發表廿分鐘專題演講。

盧秀燕昨舉台積電「永遠是世界最尖端，別的國家追不上」為例說，台灣不僅要打造無人機的產業，還要走在世界的最尖端，「永遠hold住這個市場、hold住這個技術，也永遠hold住它的製造能力，替台灣打造下一座護國神山產業」。

賴清德稱在野版本違憲 藍駁「國防自主違憲？」

不過，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例草案，違反憲政分立原則、侵犯行政權。他指出，無人載具技術日新月異，國軍建軍備戰更具有高度時效性，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加年度財政負擔，也容易排擠教育、社福等其他公共支出，更難以即時回應建軍需求，他呼籲立法院朝野各黨共同支持行政院版草案，並盡速完成審議。

行政院長卓榮泰也說，政院版草案採用特別條例，主要考量穩定性與持久性，也對一般的預算影響最小。

國民黨文傳會主委陳以信反嗆，政院版草案僅七條條文，根本是空殼法案包裝二一○○億元特別預算，把「無人機當提款機」，利用特別預算「刷卡換現金」。

國民黨團書記長林沛祥說，發展國防產業且是穩定的國防自主，為什麼會違憲？難道行政院不希望讓國防產業能夠落地嗎？難道守護國家安全、適應最新形態的戰爭、讓無人機在台灣自主製造、自主修復，也會違憲？

盧秀燕 無人機 美國在台協會 ＡＩＴ

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