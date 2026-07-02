聽新聞
0:00 / 0:00

政院經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮免職

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁周佑政應翠梅／台北報導
行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，總統府昨晚發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，昨日即生效。聯合報系資料照
行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，總統府昨晚發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，昨日即生效。聯合報系資料照

行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，行政院自昨日起將其「停職」；與此同時，總統府昨晚發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，昨日即生效。監察院表示，針對經貿辦疑似職場霸凌案，已於四月廿二日立案，持續調查中。

楊珍妮委請律師尋求救濟

楊珍妮是首位因霸凌遭到免職的政務官。據了解，楊珍妮質疑行政院調查程序及結果，已委請律師尋求救濟。

顏慶章籲女未竟志業成制度

顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章在沉默數月之後，昨天以「What is left, when honor is lost ?（失去榮譽還剩下什麼？）」為題發表聲明。他直指，楊珍妮稱顏慧欣是由她推薦進入經貿辦是謊言，並期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。他呼籲把顏慧欣未竟的志業，變成國家的制度，不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想，「這才是真正還給慧欣的公道」。

國民黨立委翁曉玲昨質疑，只有「常任文官」才有停職問題。考試院秘書長劉建忻表示，「政務官就是去留」，行政院秘書長張惇涵說，程序完成就會公布。官員解釋，行政院除了按照調查報告結果約見楊珍妮，並依相關辦法停止其職務，再提請總統免職；政務委員由行政院長提請總統任命，免職也是依此程序。

顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章昨聲明表示，期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。聯合報系資料照
顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章昨聲明表示，期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。聯合報系資料照

調查三個月認定職場霸凌

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣三月因病離世，傳出她生前遭職場排擠，行政院歷經三個月調查，於六月廿六日公布調查結果，認定楊珍妮構成職場霸凌。

行政院長卓榮泰六月底決定依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」將楊珍妮停職，楊則二度透過聲明否認霸凌，並質疑調查報告是少數圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序，不排除採取法律途徑。

張惇涵昨天表示，調查報告共約談卅一人次、兩份書面資料、一名訪談人是採電話受訪，依法有錄音、紀錄可循，因此耗費三個月才完成調查報告，非常完整、詳盡、公正，行政院尊重也接受調查報告。楊珍妮身為當事人，當然有權利用各種方式做後續程序，行政院尊重。

行政院稱報告禁得起檢驗

對於部分經貿辦人員發聲明力挺楊珍妮，張惇涵表示，行政院上周公布的調查報告，明確揭露訪談人員的正反看法不一，也對楊管理風格評價兩極，部分經貿辦人員的聲明，剛好證明調查報告所言屬實，「我們的報告絕對禁得起檢驗」。

張惇涵說，監察院已經啟動調查，行政院除行政調查，也配合監察院調查。劉建忻指出，楊珍妮以前是非常優秀的文官，對國家有貢獻，這不會抹煞，但政務官不適用「公務員保障法」，楊珍妮無法受到公務員保障委員會的救濟管道。

楊珍妮 顏慶章 顏慧欣 職場霸凌 行政院 財政部 監察院 翁曉玲 張惇涵

延伸閱讀

涉職場霸凌顏慧欣 總統令：楊珍妮已予免職

顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

藍委質疑楊珍妮僅「停職」非「免職」 考試院：政務官就是去留

認定霸凌 楊珍妮明起停止所有職務

相關新聞

霸凌案 顏慶章4點聲明：重建公務員友善工作環境

行政院經貿辦（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣因病過世，其父顏慶章昨天發表四點公開聲明，敬佩與尊重行政院經過三個月完成獨立與專業的調查結果，對於行政院長卓榮泰停止楊珍妮政務委員職務也深表贊同，但身為卓內閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果，接續發表聲明，作為被霸凌者的父母，已無法容忍與事實不符的說辭。

台糖撤回聲請 吳乃仁管收12天獲釋

台糖前董事長吳乃仁因售地弊案入監，二○一五年出獄後面臨台糖公司求償一點七億元，台中地院六月十一日裁定管收吳乃仁；吳抗告後和台糖達成協商意願，台糖撤回管收聲請，中院六月廿二日釋放吳乃仁，吳在看守所待十二天。

吳乃仁獲釋 王鴻薇：黨證無敵 黃國昌：台糖跪下

對於台糖前董事長吳乃仁僅管收十二天就被釋放，國民黨立委王鴻薇昨表示，吳乃仁請回，黨證無敵，「不關上酒店，關進去就帕金森」；民眾黨主席黃國昌說，吳乃仁根本還沒還錢，只是表達願意協商還款，台糖就直接跪下。

新聞幕後／楊珍妮涉霸凌 府院曾暗示「知所進退」

行政院政務委員、經貿總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，府院聯手開鍘，昨遭賴總統下令免職。據了解，原先這起事件可望低調落幕，但楊珍妮大動作質疑行政院調查片面且欠缺正當程序，被解讀為公開挑戰政院公信力，賴政府高層也緊急開會定調，這也反映賴清德總統歷經Me Too與勞動部前分署長謝宜容案後，希望藉由指標性大案建立標準，畫下紅線。

蘇巧慧妹公司獲政府投資 國發會指法未規範

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族接連獲得政府部補助，遭質疑未依「公職人員利益衝突迴避法」揭露身分。國發會昨表示，不針對個案說明，但利衝法第十四條的規範並不包括「投資」，僅限於「一般補助、承攬、採購」。

台美論壇今登場 盧秀燕：打造無人機產業 hold住市場

台中市政府與美國在台協會（ＡＩＴ）舉辦「台中無人機產業與海外商機論壇」今天登場，產官學界矚目。台中市長盧秀燕昨說，這是台美雙方第一次以無人機為主題舉辦論壇，期許無人機產業走在世界最尖端，為台灣打造下一座護國神山產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。