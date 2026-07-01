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吳乃仁管收12天比教召還短 傅崐萁：賴總統的正義是民進黨權貴不同待遇？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案。圖／聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案。圖／聯合報系資料照

針對民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，在遭法院裁定管收後，因台糖主動撤回聲請，僅管收12天便獲釋，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚表示，這不只是一起債務追償案件，更是賴政府是否還有公平正義的重大考驗。

傅崐萁說，台灣人民欠政府一毛錢，稅捐機關、行政執行署天涯海角追討到底；如今吳乃仁因土地弊案欠台糖1.7億元，卻能在短短12天內獲釋，等於坐一天爽牢抵扣1500萬元？甚至由台糖主動撤回管收聲請，全國人民如何接受？背後誰施壓？台糖有必要向國人交待清楚。

傅崐萁質疑，如果今天欠台糖1.7億元都可以不用積極追討，那麼全國所有積欠台糖款項、積欠國營事業租金、積欠公有土地租金的民眾，是不是都可以比照辦理？是不是都可以要求債權人撤回執行，不必還錢？如果答案是否定的，那麼為何只有吳乃仁享有如此特殊待遇？

傅崐萁更直言，吳乃仁遭管收僅12天，甚至比國軍教召14天還短，這樣的結果讓全民看見的不是司法威信，而是「有背景就有辦法、有關係就有特權」。人民依法納稅、依法還債，民進黨權貴卻能獲得完全不同的待遇，這就是賴清德總統口中的「公平正義」嗎？

傅崐萁說，眾所周知，賴清德曾用自己的政治生命擔保吳乃仁的清白，如今台糖又撤回管收聲請，背後有沒有黑手伸入司法？國民黨團將要求行政院、經濟部及台糖立即向國人說明撤回聲請的決策過程，公開所有相關會議紀錄及法律依據，接受全民檢驗。

傅崐萁說，司法不能因人而異，法律不能分顏色，否則受傷的不只是台糖資產，更是全民對政府與司法制度最後的信任。

傅崐萁 民進黨 台糖 吳乃仁

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