賴士葆稱蕭美琴找外交部喬私酒案 總統府：不實指控、強烈譴責

監察院日前公布「外交部文件遭暗網兜售等情案」調查報告，證實共有13件外交部公文遭不法人士於暗網公開兜售，其中包含副總統蕭美琴任駐美代表返國時，外交部要求查閱有關私酒的相關公文。針對國民黨立委賴士葆指控指控「2024年蕭美琴找外交部喬私酒案，要求不要查驗」、「蕭美琴超買私酒」等言論，總統府發言人郭雅慧今天表示，頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府表達強烈譴責。

郭雅慧強調，副總統蕭美琴前於結束駐外任務返國時，其所攜帶之自用物品（含自用酒品），皆依照關稅法第49條第1項第3款後段「政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品」規定，與我國所有駐外人員返國通報程序一致，無任何特權之情事。近日外界頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府表達強烈譴責。

郭雅慧說，另依財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定，入境酒類除1公升免稅外，其餘超額部分均應依法課稅；對此，本案於免稅額度外均已依法申報並繳清相關稅款（含關稅、營業稅及菸酒稅）。

郭雅慧嚴正呼籲，特定政治人物為了政治操作，刻意以錯誤資訊以訛傳訛、惡意中傷，不僅傷害戮力從公之駐外外交人員，更是在破壞社會大眾對政府體制的信任，應受社會大眾共同譴責。