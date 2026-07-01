快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

賴士葆稱蕭美琴找外交部喬私酒案 總統府：不實指控、強烈譴責

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照

監察院日前公布「外交部文件遭暗網兜售等情案」調查報告，證實共有13件外交部公文遭不法人士於暗網公開兜售，其中包含副總統蕭美琴任駐美代表返國時，外交部要求查閱有關私酒的相關公文。針對國民黨立委賴士葆指控指控「2024年蕭美琴找外交部喬私酒案，要求不要查驗」、「蕭美琴超買私酒」等言論，總統府發言人郭雅慧今天表示，頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府表達強烈譴責。

郭雅慧強調，副總統蕭美琴前於結束駐外任務返國時，其所攜帶之自用物品（含自用酒品），皆依照關稅法第49條第1項第3款後段「政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品」規定，與我國所有駐外人員返國通報程序一致，無任何特權之情事。近日外界頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府表達強烈譴責。

郭雅慧說，另依財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定，入境酒類除1公升免稅外，其餘超額部分均應依法課稅；對此，本案於免稅額度外均已依法申報並繳清相關稅款（含關稅、營業稅及菸酒稅）。

郭雅慧嚴正呼籲，特定政治人物為了政治操作，刻意以錯誤資訊以訛傳訛、惡意中傷，不僅傷害戮力從公之駐外外交人員，更是在破壞社會大眾對政府體制的信任，應受社會大眾共同譴責。

蕭美琴 外交部 賴士葆 總統府 郭雅慧 監察院

延伸閱讀

【重磅快評】監察院、外交部、財政部聯手陷蕭美琴於不義？

暗網兜售公文曝蕭美琴私酒免查 外交部：檢討收發管理防堵駭侵

監院認證外交部機密資料流暗網販售 林沛祥：吳釗燮怎麼看？

認定霸凌 楊珍妮明起停止所有職務

相關新聞

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職 7月1日生效

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，外界質疑顏生前遭行政院政務委員、總談判代表楊珍妮職場霸凌；行政院長卓榮泰日前拍板楊珍妮自7月1日起停止政委職務。總統府今天發布總統令指出，「行政院政務委員楊珍妮已予免職。此令自中華民國115年7月1日生效。」

蔡阿嘎「AI繪圖對決日本畫家」引眾怒 Cheap：一次惹毛藍綠白不簡單

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI繪圖對決日本畫家」事件遭撻伐，甚至號召他的粉絲「嘎家軍」出征回擊酸民，將反對聲音貼上標籤為…

管收12天比教召還短 傅崐萁：賴總統的正義是民進黨權貴不同待遇？

針對民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，在遭法院裁定管收後，因台糖主動撤回聲請，僅管收12天便獲釋，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚表示，這不只是一起債務追償案件，更是賴政府是否還有公平正義的重大考驗。

賴士葆稱蕭美琴找外交部喬私酒案 總統府：不實指控、強烈譴責

監察院日前公布「外交部文件遭暗網兜售等情案」調查報告，證實共有13件外交部公文遭不法人士於暗網公開兜售，其中包含副總統蕭美琴任駐美代表返國時，外交部要求查閱有關私酒的相關公文。針對國民黨立委賴士葆指控指控「2024年蕭美琴找外交部喬私酒案，要求不要查驗」、「蕭美琴超買私酒」等言論，總統府發言人郭雅慧今天表示，頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府表達強烈譴責。

顏慧欣遭職場霸凌案 監察院：4月已立案、持續調查中

行政院經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出她生前遭行政院政務委員暨總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院調查後認定霸凌成立。監察院今天表示，已於4月22日立案，現持續調查中，將盡速釐明事實，以昭公信。

吳乃仁欠台糖1.7億元只關12天就獲釋 白委嗆遇到執政黨有力人士就轉彎

台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，台糖公司主動提出撤回管收聲請，台中看守所近日依法釋放吳乃仁。民眾黨立委陳昭姿今天表示，台糖身為堂堂國營企業，遇到執政黨有力人士就自動轉彎、輕輕放下，國家資源絕對不能這樣被糟蹋，請台糖給全民一個合理的交代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。