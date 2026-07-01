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顏慧欣遭職場霸凌案 監察院：4月已立案、持續調查中

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
顏慧欣遭職場霸凌案，監察院今天表示，4月已立案、持續調查中。圖／聯合報系資料照片
顏慧欣遭職場霸凌案，監察院今天表示，4月已立案、持續調查中。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出她生前遭行政院政務委員暨總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院調查後認定霸凌成立。監察院今天表示，已於4月22日立案，現持續調查中，將盡速釐明事實，以昭公信。

行政院調查報告認定，12項指控中有2項構成職場霸凌，楊則發文駁斥，認為調查報告基於少數片面之詞而成，尤其認定霸凌成立2項指控未提示證據、給她任何說明或答辯機會，欠缺正當程序。不過，稍早總統府已發布總統令，公告政委楊珍妮免職，自今起生效。

監察院今天晚上發出聲明指出，有關外界關注行政院經貿談判辦公室疑有發生職場霸凌事件等情案，監察院今年4月22日立案調查，現持續調查中，必定儘速釐明事實，以昭公信，並慰逝者。

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