接見馬紹爾外長 賴總統盼兩國共同提升經濟韌性

總統賴清德今天接見馬紹爾共和國外交部長卡尼柯時表示，面對國際政治與經濟局勢快速變化及全球供應鏈重組等挑戰，台灣與馬紹爾將持續深化合作，共同提升經濟韌性，盼持續在國際上相互扶持、並肩同行。

賴總統今天在總統府接見馬紹爾共和國外交部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德），賴總統說，卡尼柯多年來無論擔任衛生暨公共服務部長或是外交暨貿易部長，都持續促進台灣與馬紹爾群島交流合作，並且大力支持台灣的國際參與，充分展現馬紹爾群島政府對兩國邦誼的重視以及支持。

總統指出，台灣與馬紹爾群島不僅具有南島文化的深厚連結，也共享民主、自由與人權等普世價值。這幾年來，兩國在農業、醫療公衛、教育、婦女賦權及因應氣候變遷等領域，不斷累積合作成果。現在國際政治與經濟局勢快速變化，各國面臨全球供應鏈重組等挑戰，台灣將與馬紹爾群島在各領域持續深化合作，共同提升經濟韌性，創造人民福祉。

總統談到，今年4月，他特別指派外交部長林佳龍擔任特使，率領商貿考察團訪問馬紹爾群島，期望進一步促進兩國經貿和產業交流，一起拓展雙方合作領域。另外，上個月伊拜島發生嚴重火災，他要再次代表台灣表達誠摯慰問，台灣除了援助災後重建，也願意與馬紹爾群島拓展合作，攜手強化災防韌性，共同守護人民安全以及社會穩定。

賴總統說，期盼台灣與馬紹爾群島在國際上相互扶持、並肩同行。總統也提到，今年太平洋島國論壇將於8月底登場，希望在馬紹爾群島及理念相近夥伴支持下，台灣能為區域的和平與繁榮發展貢獻更多力量。

卡尼柯致詞提到，今年是兩國建交28週年，他對於雙方歷久彌堅的邦誼深感自豪。兩國關係特殊且長久，不僅根植於共同的南島文化傳承，也因彼此尊重民主制度，共同堅守自由、正義及法治等核心價值而更加鞏固。

卡尼柯強調，馬紹爾群島共和國將持續堅定支持台灣有意義地參與聯合國體系及其他區域與國際組織，並將持續呼籲聯合國立即採取行動，改正台灣2360萬人民遭不合理排除於聯合國各項機制及活動之外的情況。