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吳乃仁欠台糖1.7億元只關12天就獲釋 白委嗆遇到執政黨有力人士就轉彎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。記者余承翰／攝影
民眾黨立委陳昭姿。記者余承翰／攝影

台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，台糖公司主動提出撤回管收聲請，台中看守所近日依法釋放吳乃仁。民眾黨立委陳昭姿今天表示，台糖身為堂堂國營企業，遇到執政黨有力人士就自動轉彎、輕輕放下，國家資源絕對不能這樣被糟蹋，請台糖給全民一個合理的交代。

吳乃仁被控在台糖董事長任內，改變台糖土地「只租不售」政策，因為賤賣土地損失超過2億元，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元。2026年6月11日，台中地方法院裁定吳乃仁管收，如今債權人台糖公司撤回聲請，台中看守所近日也依法釋放，吳乃仁前後僅有遭到管收12天。

陳昭姿晚間在臉書發文指出，由於土地弊案造成國家鉅額損失1.7億元，台糖公司向法院聲請管收吳乃仁，沒想到事後居然撤回聲請，吳乃仁只在看守所12天就出來逍遙。根據台中地方法院的說法，台糖在高等法院審理抗告時，因為雙方有意進行協商，因此撤回管收聲請。

陳昭姿表示，吳乃仁案一再軟弱拖延，台糖公司早已前科累累，若非在野黨立委一再追蹤要求，台糖就是持續擺爛，難道人民的血汗錢就不是錢？請問台糖此案發生多久了？是否有曾經因為協商，而取回全部債權款項？

陳昭姿說，台糖公司身為堂堂國營企業，遇到執政黨有力人士就會自動轉彎、輕輕放下，國營企業的利益就是全民的利益，國家資源絕對不能這樣被糟蹋，還請台糖給全民一個合理的交代。

台糖 吳乃仁 陳昭姿 民眾黨

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