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鄭英耀請病假跑去彰化輔選？教育部公開「部長行程」：勿將教育政治化

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立委抓包爆料，教育部長鄭英耀請假立法院教文委員會會議，前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。聯合報系資料照片
立委抓包爆料，教育部長鄭英耀請假立法院教文委員會會議，前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。聯合報系資料照片

立院教育文化委員會日前原定審查「國民教育法」等案，教育部鄭英耀請假未出席，被立委抓包前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。教育部今（1）日再發聲明澄清，當日彰化行程是早已排定的教育公務行程，部長前往地方關心學校教學環境、傾聽教育現場意見，「沒有請病假、非輔選，勿將教育需求政治化」。

教育部表示，部長當日請假是因既定公務行程，並已事前向召委辦公室說明、依程序辦理，並非因健康因素請假，更無所謂不實請假或誤導國會。並指立委刻意把6月18日部長曾提及身體狀況，錯誤連接到6月29日彰化教育訪視，「不應把不同日期、不同脈絡的事情刻意拼接，將既定教育公務行程扭曲成請病假輔選」。

教育部指出，6月29日彰化行程並非選舉活動，而是教育部就地方教育現場需求、重大校園事件處理及青年發展議題所安排之公務訪視。當日行程包括實際了解近期社會關注之彰師大校園性平事件處理情形；並由國教署陪同部長陸續前往湖南國小、埔鹽國小、彰化高中、大同國小等校，會勘屋頂防水隔熱、視聽教室整建、圖書館空調改善、多功能學習活動場域建置等具體校園需求。

教育部續指，下午亦安排青年署相關行程，前往鹿港囝仔文化事業有限公司，了解鹿港青年返鄉、地方創生及青年支持系統推動情形。相關行程涵蓋高教校園重大事件、國民中小學及高中教育現場、青年地方發展等議題，均屬教育部掌握教育現場與青年發展需求之公務行程，並非所謂輔選行程。

教育部稱，地方訪視一向依教育需求安排，並邀請地方政府及選區中央民意代表不分黨派共同關心，以彰化行程為例，國民黨立委謝衣鳳也參與部分行程，並非單一政黨活動。

教育部強調，教育資源的目的，是改善學生學習環境、支持教師教學現場及補足地方教育需求，不應被簡化為選舉操作，更不應將教育建設政治化、污名化。

鄭英耀 彰化 教育部

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