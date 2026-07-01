台灣未來帳戶特別條例 民眾黨團拚3日立院表決

民眾黨立法院黨團今天表示，「台灣未來帳戶特別條例草案」經委員會審查，已過1個月協商冷凍期，最快7月3日送入院會表決；喊話總統賴清德支持，「別把抄襲當政績」。

民進黨今天召開「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，台灣是第一個推行「0到18歲成長津貼」政策的國家，相較美國的「川普帳戶」一次給予1000美元，「0到18歲成長津貼」領取資格不只限於他任內所出生的小孩，每個孩子都能得到政府照顧。

對此台灣民眾黨立法院黨團透過新聞稿表示，去年12月25日，台灣民眾黨與中國國民黨共同推出「台灣未來帳戶（TFA）」成長津貼方案。

民眾黨團表示，依原方案規劃，從民國102年9月後出生且未滿12歲的孩子，一出生就由政府存入新台幣5萬元，滿12歲前，政府每年再存入1萬元，由國家投資獲益後，待孩子18歲，即可運用這人生中的第一桶金於留學、深造、創業、租屋等6大用途，協助民進黨政府大力挽救少子化危機。

民眾黨團表示，賴總統在半年後敲鑼打鼓宣布0到18歲國家養方案，幾乎8成照抄在野，卻抄得慢又抄得爛。

民眾黨團指出，台灣未來帳戶原本精神是將錢全部用於孩子本人，有用途限制，投資項目必須經過國家嚴格審核，並設有基金管理會，每3年檢討投資績效。但0到18歲國家養則是直接發給家長，這筆錢會不會直接用於孩子身上、若是有虐童等狀況的家長如何管理，都不管。

民眾黨團也表示，台灣未來帳戶設計可由家長自存，增加孩子的第一桶金，賴總統所提版本卻限定「中低或低收入」等弱勢家庭才能自存。

民眾黨團表示，「台灣未來帳戶特別條例草案」經過委員會審查，已過1個月的協商冷凍期，民眾黨團最快7月3日就可送入院會表決。民眾黨團並表示，若賴總統真有心解決少子女化國安危機，就支持原創的台灣未來帳戶，「別把抄襲當政績」。