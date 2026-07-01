涉職場霸凌顏慧欣 總統令：楊珍妮已予免職

行政院近日公布調查結果，認定經貿辦總談判代表楊珍妮，涉職場霸凌副手顏慧欣，行政院長卓榮泰決定她自即日起停職。總統府1日傍晚發布總統令，宣布楊珍妮已予免職，今天生效。

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣今年因病去世，傳出生前遭楊珍妮職場霸凌、排擠。行政院委託外部委員調查結果，楊珍妮持續以負面方式，多次否定顏慧欣意見、打斷發言，造成冒犯性的不友善工作環境，導致顏慧欣身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌。

對此，楊珍妮二度發聲明否認霸凌，並質疑調查報告是基於少數人士片面之詞，也未能給予任何說明或答辯機會，欠缺正當程序。她也質疑，部分媒體出現未審先判、排山倒海的負面報導，是由特定有心人士刻意營造對她不公平的輿論氛圍，她不排除採取法律途徑以正視聽。

立委翁曉玲於立院質詢時問及，停職這個概念，應該是屬於公務人員常任文官，如果有違法、失職，可能在懲處或懲戒時，有所謂停職。政務人員停職，代表之後一個月、兩個月之後，楊珍妮又可以回來當政委嗎？考試院秘書長劉建忻說明，從制度上來講，政務官是「去留」。

對於政院是否將楊珍妮送懲戒，劉建忻坦言，這部分他不了解，對於政務官的處理、任免，本來就是公務機關首長的權責。

立委許忠信於立院質詢時認為，楊珍妮對國家有重大貢獻，盼以公務人員保障委員會(保訓會)提供保障。

劉建忻回應，其實楊珍妮以前是一個非常優秀的文官，工作表現大家都有目共睹，對國家也有貢獻，這部分不會抹煞她。不過，楊珍妮現在的身分是政務人員，這個身分，使她沒有辦法受到公務人員保障委員會的救濟管道協助。至於是否有其他救濟管道，仍要看相關制度。