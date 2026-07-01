揭國發會隱匿補助罷免團體 王鴻薇：轉型正義變轉型側翼

國民黨立委王鴻薇今揭露，國發會管理、行政院主管的促進轉型正義基金，近期推出的多元徵件計畫補助對象多是大罷免及綠營側翼團體，其中更包括行政院副院長鄭麗君有淵源頗深的「台灣左轉文化協會」，轉型正義已變成轉型側翼。

王鴻薇表示，過去促進轉型正義委員會尚未退場前，促轉基金只能透過機關補助民間團體；現在成立「強化民主韌性專案辦公室」，等同行政院親自出手，透過國發會來補助綠友友，今年就推出了「還原歷史真相旗艦計畫」以及「多元徵件計畫」，單一案件補助經費就上看千萬元。

王鴻薇指出，根據多元徵件計畫第一波名單，其中滿滿的大罷免團體，包括跟鄭麗君有淵源頗深的「台灣左轉文化協會」。過去由其先生為鄭麗君所創辦的「慕哲咖啡」，後改名為「左轉有書」，就是由台灣左轉文化協會主導，辦理大罷免相關活動包括收件、開票趴等，政治立場非常明確。

王鴻薇說，其他例如「財團法人辜寬敏基金會」，董事長王美琇在「民間轉型正義推動全國大會」大喊要大家投同意票，不然台灣非常危險；或「財團法人台北市蔡瑞月文化基金會」，臉書支援台中罷免。而一直到今天，這些團體都在攻擊在野黨縣市參選人的圖文，轉型正義變成轉型側翼。

王鴻薇批評，難怪國發會從今年5月起，不但不提供補助名單及審議委員名單，還稱「要核定後才可提供」。碰到選舉年，這些上看千萬的補助費，恐怕不知道還要養多少大罷免和青鳥側翼團體。