快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

揭國發會隱匿補助罷免團體 王鴻薇：轉型正義變轉型側翼

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今揭露，國發會管理、行政院主管的促進轉型正義基金，近期推出的多元徵件計畫補助對象多是大罷免及綠營側翼團體，其中更包括行政院副院長鄭麗君有淵源頗深的「台灣左轉文化協會」，轉型正義已變成轉型側翼。

王鴻薇表示，過去促進轉型正義委員會尚未退場前，促轉基金只能透過機關補助民間團體；現在成立「強化民主韌性專案辦公室」，等同行政院親自出手，透過國發會來補助綠友友，今年就推出了「還原歷史真相旗艦計畫」以及「多元徵件計畫」，單一案件補助經費就上看千萬元。

王鴻薇指出，根據多元徵件計畫第一波名單，其中滿滿的大罷免團體，包括跟鄭麗君有淵源頗深的「台灣左轉文化協會」。過去由其先生為鄭麗君所創辦的「慕哲咖啡」，後改名為「左轉有書」，就是由台灣左轉文化協會主導，辦理大罷免相關活動包括收件、開票趴等，政治立場非常明確。

王鴻薇說，其他例如「財團法人辜寬敏基金會」，董事長王美琇在「民間轉型正義推動全國大會」大喊要大家投同意票，不然台灣非常危險；或「財團法人台北市蔡瑞月文化基金會」，臉書支援台中罷免。而一直到今天，這些團體都在攻擊在野黨縣市參選人的圖文，轉型正義變成轉型側翼。

王鴻薇批評，難怪國發會從今年5月起，不但不提供補助名單及審議委員名單，還稱「要核定後才可提供」。碰到選舉年，這些上看千萬的補助費，恐怕不知道還要養多少大罷免和青鳥側翼團體。

罷免 轉型正義 王鴻薇

延伸閱讀

監委：追國民黨政治檔案延宕近6年 政院應督促改進

梁文傑「鳳梨釋迦」爭議延燒 王鴻薇提刪陸委會特別費

蘇巧慧家族獲政府資金投資及補助遭質疑 國發會：利衝法不含投資案件

國安官員疑在野無人機條例玩假的 黃國昌：行政部門只對快拿錢感興趣

相關新聞

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職 7月1日生效

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病離世，外界質疑顏生前遭行政院政務委員、總談判代表楊珍妮職場霸凌；行政院長卓榮泰日前拍板楊珍妮自7月1日起停止政委職務。總統府今天發布總統令指出，「行政院政務委員楊珍妮已予免職。此令自中華民國115年7月1日生效。」

蔡阿嘎「AI繪圖對決日本畫家」引眾怒 Cheap：一次惹毛藍綠白不簡單

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI繪圖對決日本畫家」事件遭撻伐，甚至號召他的粉絲「嘎家軍」出征回擊酸民，將反對聲音貼上標籤為…

揭國發會隱匿補助罷免團體 王鴻薇：轉型正義變轉型側翼

國民黨立委王鴻薇今揭露，國發會管理、行政院主管的促進轉型正義基金，近期推出的多元徵件計畫補助對象多是大罷免及綠營側翼團體，其中更包括行政院副院長鄭麗君有淵源頗深的「台灣左轉文化協會」，轉型正義已變成轉型側翼。

肯亞拒持中華民國護照者入境？ 外交部：目前未接獲通報 籲行前評估

肯亞上月主辦第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference，OOC），卻在同月14日突然撤銷欲與會的行政院海洋委員會官員的入境許可，後續傳出肯亞官方稱將拒絕持中華民國護照者入境。對此，外交部回應表示，目前尚未接獲我國人遭拒絕入境的通報，這可能是針對我國人赴肯亞參與該國政府主辦的「正式官方會議」所作不當限制，外交部會持續關注並在必要時全力交涉，維護國人權益。

楊珍妮涉霸凌遭停職是否開罰？考試院保訓會回應了

行政院政務委員楊珍妮涉及職場霸凌遭停止職務。考試院秘書長劉建忻表示，政務官不能準用「公務員保障法」規定，因此，楊珍妮無法受到公務員保障委員會的救濟管道。

吳乃仁欠1.7億 台糖不追債？羅智強：民進黨主政 掏空國家也不用賠？

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委羅智強表示，先是綠營高層涉共諜案有罪改判成無罪，現在吳乃仁欠1.7億元，債主台糖居然決定「不追債」，難道在民進黨的主政下，不只司法可以雙標，現就連掏空國家也不用賠？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。