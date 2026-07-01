肯亞拒持中華民國護照者入境？ 外交部：目前未接獲通報

肯亞上月主辦第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference，OOC），卻在同月14日突然撤銷欲與會的行政院海洋委員會官員的入境許可，後續傳出肯亞官方稱將拒絕持中華民國護照者入境。對此，外交部回應表示，目前尚未接獲我國人遭拒絕入境的通報，這可能是針對我國人赴肯亞參與該國政府主辦的「正式官方會議」所作不當限制，外交部會持續關注並在必要時全力交涉，維護國人權益。

外交部說明，台灣與會代表上月14日應主辦國肯亞政府邀請，赴蒙巴薩（Mombasa）出席第11屆我們的海洋大會，卻遭主辦單位以不承認我國護照為由拒發入場證等情事；雖經我方嚴正交涉，最終仍被迫取消與會；外交部於16日發布聲明，對中國無理施壓肯亞政府的蠻橫行徑，表達嚴正抗議與強烈譴責。

有關肯亞媒體引述肯亞外交部次長(Principal Secretary) Korir Sing’oei日前聲明表示將拒絕持我國護照者入境事，外交部指出，在發生我與會代表遭遇前述打壓事件後，近期國人前往當地旅行仍依現行規定申請電子旅行准證（eTA）並持效期6個月以上之我國護照入境，目前外交部未接獲國人反映遭拒絕入境的案例。

外交部指出，肯亞媒體引述該名官員的發言，或係針對我國人赴肯亞參與該國政府主辦的「正式官方會議」所作不當限制。

外交部表示，將持續關注肯亞政府後續相關規定的變動情形，必要時向肯國政府表達嚴正關切並全力交涉，以維護國人商旅權益；鑒於肯亞政府對我國採取不友善的舉措，也呼籲國人注意前往當地的人身安全與評估前往必要性。