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習近平稱統一是歷史任務 林俊憲：要認清中共的本質
中國共產黨今辦成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平談及台灣時，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。民進黨立委林俊憲表示，要認清中共的本質，不斷進行心理恫嚇，一方面在實質上升高兩岸的軍事威脅，同時又在中國不斷掀起民族號召，甚至進一步將其法律化。
林俊憲表示，習近平的談話還是重申其統一論調，但中國宣布實施民族團結進步促進法，進一步用法律來規範，以前是所謂反台獨，現在是如果不積極促進統一，或反對統一，就是違法，「你有沒有違法，不是你自己認為，是中共所認定的，而且追溯範圍是廣及全世界、廣及中國境外。」
林俊憲指出，中共對台灣人的恐嚇更進一步，一方面用所謂的溫馨喊話，基本上習近平所謂情感、兩岸中國人的情感，「怎麼會訴諸於武力及恐怖的手段呢？」所以要認清中共的本質，現在呢不斷進行一種心理恫嚇，一方面在實質上加強、升高兩岸的軍事威脅，同時又在中國不斷掀起這種以民族做號召，甚至進一步將其法律化。
林俊憲強調，不要小看中國通過的「民族團結進步促進法」，這部法律更是對於台灣人的行動及生命財產的威脅更高一步，也讓我國可以看清楚這種兩極手段，所謂的一方面話講得很好聽，但是手段其實是更毒辣。
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