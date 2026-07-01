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顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

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楊珍妮涉霸凌遭停職是否開罰？考試院保訓會回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，7月1日起停止其一切職務。圖／聯合報系資料照
行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，7月1日起停止其一切職務。圖／聯合報系資料照

行政院政務委員楊珍妮涉及職場霸凌遭停止職務。考試院秘書長劉建忻表示，政務官不能準用「公務員保障法」規定，因此，楊珍妮無法受到公務員保障委員會的救濟管道。

至於是否對行政院或楊珍妮開罰，公務人員保障暨培訓委員會表示，楊珍妮非裁罰規定的處罰對象；行政院在知悉職場霸凌情事後，已採取各項處理措施，尚無後續相關責任的問題。

楊珍妮被指控對因病過世的經貿辦副總談判代表顏慧欣有職場排擠、霸凌等情況，行政院調查結果出爐，決定7月1日起停止楊職務。楊珍妮則對政院調查程序和結果表達質疑，經貿辦部分人員也連署聲援。

考試院秘書長劉建忻今在立法院司委會答覆民眾黨立委許忠信時表示，楊珍妮以前是非常優秀的文官，表現有目共睹，對國家有貢獻，這不會抹煞。然而，楊珍妮現在是政務人員，無法受到公務員保障委員會的救濟管道。

由於公務員保障法明定，一級單位主管經認定職場霸凌成立者，應處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。保訓會表示，「一級單位」在中央行政機關組織基準法與地方行政機關組織準則均有明文，一般性任務編組並不屬之。行政院經貿談判辦公室在性質上，屬「一般性任務編組」，因此，楊珍妮並非一級單位主管，即非裁罰規定之處罰對象。

此外，關於行政院對於此案的處理，保訓會表示，行政院在知悉相關職場霸凌情事後，已採取各項處理措施，目前尚無後續相關責任的問題。

考試院 楊珍妮 霸凌 劉建忻 顏慧欣

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