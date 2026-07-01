肯亞官員指將拒絕台灣護照入境 外交部：未接獲案例
肯亞媒體報導，肯亞外交部官員指將拒絕持台灣護照者入境。外交部今天表示，目前外交部未接獲民眾反映遭拒絕入境的案例，該名官員可能是針對台灣代表團出席「我們的海洋大會」所作不當限制。
肯亞媒體肯亞時報（The Kenyan Times）於6月17日報導稱，肯亞外交部官員表示，持台灣護照旅行人士會因缺乏適當旅行證件而被肯亞拒絕入境，且不被允許參與肯亞政府召開的正式會議。
外交部下午回覆中央社提問表示，6月14日台灣與會代表應主辦國肯亞政府邀請，赴蒙巴薩（Mombasa）出席「第11屆我們的海洋大會」（OOC11），卻遭主辦單位以不承認台灣護照為由拒發入場證等情事。雖經台灣方嚴正交涉，最終仍被迫取消與會。外交部於6月16日發布聲明，對中國無理施壓肯亞政府的蠻橫行徑，表達嚴正抗議與強烈譴責。
外交部說明，在發生前述打壓事件後，近期台灣人前往當地旅行仍依現行規定申請電子旅行准證（eTA），並持效期6個月以上台灣護照入境，目前外交部未接獲民眾反映遭拒絕入境的案例。
外交部指出，肯亞媒體引述該名官員的發言，可能是針對台灣人赴肯亞參與該國政府主辦的「正式官方會議」所作不當限制。
外交部強調，將持續關注肯亞政府後續相關規定的變動情形，必要時向肯國政府表達嚴正關切並全力交涉，以維護民眾商旅權益；鑒於肯亞政府對台灣採取不友善的舉措，也呼籲民眾注意前往當地的人身安全與評估前往必要性。
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