吳乃仁欠1.7億 台糖不追債？羅智強：民進黨主政掏空國家也不用賠？

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委羅智強表示，先是綠營高層涉共諜案有罪改判成無罪，現在吳乃仁欠1.7億元，債主台糖居然決定「不追債」，難道在民進黨的主政下，不只司法可以雙標，現就連掏空國家也不用賠？

羅智強強調，經濟部長龔明鑫及台糖董事長吳明昌應該立即向國人說明，為何撤回聲請？是否受到任何外在壓力？吳乃仁不是單純「欠」台糖錢，而是在其擔任台糖董事長時，改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地賤賣，致台糖損失新台幣2億多元，被法院判定背信罪入獄，最後要賠台糖1.7億元。

羅智強說，吳乃仁掏空國家企業、虧欠的鉅款是全體人民的錢，結果呢？吳乃仁出入高檔餐廳、搭乘百萬名車，還可以一路欠錢到現在，連法院都認定他「豪奢生活逾越一般人程度、卻遲遲拒不清償」。

羅智強批評，當法院要拘提吳乃仁時，吳可以離奇消失、讓檢警「撲空」，在外「趴趴走」好幾天，然後才待了12天，債權人台糖自己卻撤回聲請，難道黨證真的這麼好用？欠國家1.7億元可以不用還？

羅智強表示，這又提醒大家，賴清德總統當年說願意「用政治生命擔保吳乃仁的清白」，結果不僅沒給社會一個交代，還讓「乃公」欠錢至今；還是說，讓吳乃仁免受台糖的追債，就是民進黨的一種「擔保」方式？

羅智強指出，國家及國營事業對於人民的權益不應雙重標準，平常民眾欠稅、欠款，都會面臨催繳、扣薪與管收等，憑什麼遇到政治大老就轉彎？台糖作為國營事業，旗下的國家資產就是全民資產，不積極追回就是瀆職，民眾絕不接受這種「因人設事」，更反對國營事業淪為綠營權貴的提款機。