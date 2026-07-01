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AIT：高雄分處處長史崇理今上任

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）宣布，新任AIT高雄分處處長由資深外交官史崇理（Lee Skluzak）接任，今起就任。圖／AIT提供
美國在台協會（AIT）宣布，新任AIT高雄分處處長由資深外交官史崇理（Lee Skluzak）接任，今起就任。圖／AIT提供

美國在台協會AIT）宣布，新任AIT高雄分處處長由資深外交官史崇理（Lee Skluzak）接任，今起就任。

AIT指出，在赴任高雄之前，史崇理曾於美國駐巴基斯坦伊斯蘭馬巴德大使館擔任內政政治組組長；他於2011年加入美國國務院，曾派駐海外擔任多項職務，包括：美國駐中國廣州總領事館經濟官、美國駐日本東京大使館領事官兼大使幕僚、美國駐中國成都總領事館政治官，以及美國駐荷蘭海牙大使館政治組組長；在華府期間，史崇理亦曾任職於美國國務院歐盟暨區域事務辦公室；史崇理曾榮獲多項國務院表現優異及榮譽獎章。

AIT指出，史崇理出生於美國維吉尼亞州切薩皮克市，畢業於維吉尼亞大學，取得哲學與外交事務學士學位，並於密西根大學獲得中國研究碩士學位；史崇理亦是美國傅爾布萊特計畫學友，在獎助期間於上海華東師範大學研究中俄關係；他通曉中文、日文及荷蘭文，已婚，育有兩名子女。

高雄 巴基斯坦 國務院 美國在台協會 AIT

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