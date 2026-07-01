顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲：What is left, when honor is lost？
行政院日前公布行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣遭霸凌調查報告後，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌今起停職，楊質疑調查欠缺程序，也有部分經貿辦同仁聲援。顏慧欣父親在沈默數月之後，今日首度以What is left, when honor is lost？為題發聲。他甚至直指楊珍妮說顏慧欣是由她推薦進入OTN的謊言，豈是政務委員所當為 ！並期望監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境 。
他強調，將顏慧欣未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想 。」這，才是真正還給慧欣的公道
以下是聲明全文。
小女慧欣今年3月12日辭世，身為父母的我們從未說出「霸凌」字眼，由於3月底媒體揭露慧欣辭職信，並因前國貿局同仁錄音檔出現，各界才以慧欣有無遭遇霸凌為關切重點 。行政院卓院長迅速邀請外部專家成立專案調查小組，經過三個月於6月26日完成獨立與專業的調查結果，充分敬佩與尊重 。卓院長於三日後停止楊珍妮政務委員職務，深表贊同 。然而身為卓內閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果，接續發表聲明 。作為被霸凌者慧欣的父母，因尊重調查程序，一再隱忍她以傷害慧欣及家人的方式利用媒體發聲，經過數日靜心思索，已無法容忍與事實不符的說辭，持續混淆社會大眾視聽 。
一、行政院調查報告完全未提及慧欣健康與霸凌情事有所相關，楊珍妮於6月26日聲明中一再以慧欣生病請假，作為其訴求主軸，不但非屬自稱照顧晚輩與自詡彼此友好情誼的行為表現，並明顯違反「個人資料保護法」有關規定 。
二、如同調查報告所述成立霸凌的認定理由，慧欣於 OTN 任職一年半以來，已多次向當初推薦進入公職長官吳秘書長釗燮表達請辭之意，但皆獲慰留並期望她能相忍為國 。當初楊珍妮因高層未事先徵詢其意見，即四處打探係何人推薦？慧欣無奈地誠實以告 。實在難以想像楊珍妮於6月26日聲明，竟宣稱對慧欣有「培養接任人」的友善心態，更何況先前楊珍妮經媒體詢問，亦妄稱慧欣是由她推薦進入 OTN 的謊言，豈是政務委員所當為 ！
三、身為父母雖對調查報告只成立兩項霸凌事實、調查過程中楊珍妮因未調離現職可能妨礙霸凌真相之顯現，以及對未成立霸凌之各調查事項，慧欣已無法親自提供事實詳細說明，深感遺憾 ！惟對調查小組的辛勞與專業，仍抱持由衷的感謝與尊重。期望目前監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境 。
四、承蒙各界重大關注，慧欣無論以學者或公職身份，心繫 CPTPP 的執行不力及 OTN 運作長年重大瑕疵，這是她於病榻中難以割捨的工作牽掛 。CPTPP 具體時程豈可僅以國際地緣政治局勢影響為藉口；OTN 長達18年以任務編組欠缺運作績效，影響國家未來重大經貿政策至鉅 。
最後，引用慧欣中華經濟研究院老長官所言：「一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想 。」
這，才是真正還給慧欣的公道
2026年7月1日
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