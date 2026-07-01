夏季血荒 賴清德號召民眾挽袖捐血

兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，目前全台血液庫存低於安全存量，醫療用血面臨相當大的壓力，他呼籲民眾挽袖捐血，幫助有需要的病友，也請民進黨公職攜手民間社團共同舉辦捐血活動，協助各地捐血中心度過夏季募血淡季。

民進黨今天召開中執會，賴清德在會中提到，7月進入颱風、豪雨頻繁的夏季。每年這段期間，不僅民眾外出捐血意願降低，許多戶外捐血活動也常因天候因素取消，因此，夏季一直都是缺血的時期。

他說，以上週為例，受到連日豪雨影響，各地部分捐血站一度暫停服務，不少原訂的街頭捐血活動也臨時取消，導致全台血液庫存明顯下降。目前，全台血液庫存低於安全存量，醫療用血面臨相當大的壓力。

賴清德表示，民眾若身體狀況允許，請撥空前往各地捐血站、捐血室或捐血車挽袖捐血，幫助有需要的病友；同時，他請地方黨部及全體黨公職攜手民間社團共同舉辦捐血活動，號召更多民眾投入公益捐血行列，協助各地捐血中心度過夏季募血淡季。