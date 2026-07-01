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民進黨提出「台灣好生活」共同政見 賴清德：打造經濟共享福利國家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天舉行民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，賴清德主席說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影
民進黨今天舉行民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，賴清德主席說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影

民進黨今天舉辦「台灣好生活－民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會」，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，民進黨執政十年以來，持續推動「加薪、減稅、增福利、少負擔」，讓經濟發展成果更公平地回到人民生活，並以建構福利國家為目標，共同為下一個世代開創更繁榮、更安全、更富裕的台灣好生活，成為全民共享的幸福日常。

賴清德表示，「台灣好生活」共同政見透過「加薪、減稅、增福利、少負擔」的施政方向，達到經濟紅利全民共享的福利國家，政府持續擴大社會投資，並將經濟成長轉化為人民看得見、感受得到的幸福與進步，讓全民擁有更好的生活品質與發展機會。

賴清德指出，這一次推出的共同政見，全面涵蓋了軍公教與基層勞工的薪資保障、育兒家庭的減稅優惠、制度化的親職福利，以及婚育族群的居住減負，務求讓每個家庭、每個孩子都能在政府的照顧下追逐夢想，落實全齡照顧的福利國家願景。

徐國勇表示，為讓全民共享經濟大成長的紅利，民進黨推出「加薪」與「減稅」兩大方針。在加薪方面，政府將推動軍公教待遇再調整，完成民進黨執政以來的第5次加薪，未來並持續推動調漲基本工資，期待月薪突破3萬元、時薪突破2百元的大關；在減稅方面，為實質減輕基層與育兒家庭的稅額負擔，民進黨未來將推動未成年子女免稅額從每人10.1萬元提升至15.15萬元，並規劃「婚育宅免徵房屋稅與地價稅」，以貼心的減稅政策，讓青年結婚、育兒的壓力降到最低。

徐國勇指出，在「增福利」與「少負擔」的政策層面，民進黨更提出具體制度化的加碼措施。針對增福利，訴求將育兒福利再加碼、推動親職支援制度化，包含雙親各自可申請投保薪資八成的「6+3個月」育嬰留停津貼，申請條件放寬至小孩6歲；以日為單位的留停額度也將從30天倍增至60天，雙親合計最高可達120天。

徐國勇說，彈性減工時的適用對象從原先的0至3歲大幅延長到12歲，並保障家長每天可享1小時早下班或彈性上下班；在少負擔方面，民進黨將持續推動擴大40%的社會住宅作婚育宅，保證家有0至6歲幼童的家庭可安心長住12年；租金補貼也同步大加碼，新婚兩年內加碼至1.5倍，育有新生兒加碼至2倍。此外，社宅包租代管除可申請租金補貼，還能申請每年最高6千元的「育兒居家安全修繕」補助，全面減輕育兒世代的居住與生活壓力。

徐國勇表示，民進黨創黨已40年、台灣總統直選30年，始終感恩前人走過的艱辛，也絕不遺忘為民主與人權打拚的初心。在穩健執政邁入第10年的關鍵時刻，民進黨全體候選人帶著共同政見，實踐「選對的人，走對的路」，讓台灣在現有的美好基礎上，繼續創造下一個黃金世代。

民進黨今天舉行民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，由主席賴清德（中）、秘書長徐國勇（右二）、立法院黨團總召蔡其昌（右）、政策會執行長吳思瑤（左二）、副執行長李俊俋（左）共同主持。記者邱德祥／攝影
民進黨今天舉行民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，由主席賴清德（中）、秘書長徐國勇（右二）、立法院黨團總召蔡其昌（右）、政策會執行長吳思瑤（左二）、副執行長李俊俋（左）共同主持。記者邱德祥／攝影

賴清德 民進黨 加薪

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