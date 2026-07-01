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影／民進黨拋「台灣好生活」共同政見 賴清德親說明

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，由主席賴清德（中）、秘書長徐國勇（右二）、立法院黨團總召蔡其昌（右）、政策會執行長吳思瑤（左二）、副執行長李俊俋（左）共同主持。記者邱德祥／攝影
民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，由主席賴清德（中）、秘書長徐國勇（右二）、立法院黨團總召蔡其昌（右）、政策會執行長吳思瑤（左二）、副執行長李俊俋（左）共同主持。記者邱德祥／攝影

民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，由主席賴清德、秘書長徐國勇、立法院黨團總召蔡其昌、政策會執行長吳思瑤、副執行長李俊俋共同主持，由秘書長徐國勇說明政策內容，主席賴清德也說明了台灣好生活背後三層重大的意義。

賴清德表示，民進黨年底提名的這19位的候選人當中，有許多後起之秀，民進黨希望能夠透過栽培新世代，能夠扛起台灣的新時代，今天進一步的在黨中央發布今年年底九合一選舉的共同政見，也就是「台灣好生活」。台灣好生活顧名思義就是民進黨身為執政黨，希望在民進黨的執政之下，台灣的每一個人，不分男女、老幼、也不分地域種族，都可以在台灣自由、自在的生活，這個就是政策目標。

賴清德說，今天所發布的「台灣好生活」背後也有三層重大的意義，第一層重大的意義是經濟發展，AI紅利應該為人民所共享。第二層重大的意義是，福利國家一直都是民進黨創黨以來的基本主張，所以從民進黨總統蔡英文之後，這10年來擴大社會投資，逐步邁向福利國家的目標，希望在民進黨的執政之下，讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者也可以得到照顧。

賴清德表示，這目標也許大家會想到禮運大同篇的目標，民進黨所要努力的方向也跟禮運大同篇的精神是一致的，故人不獨親其親，不獨子其子，要讓老有所終、壯有所用、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，這個就是今天提出這個共同政見的第二層重大意義。第三層重大意義，特別從今天發表的共同政見當中，挑一項來跟大家說明，其中的重大意義就是零到18歲成長津貼，大家應該不難發現台灣是全世界第一個國家推行這樣的政策。

民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，主席賴清德說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影
民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，主席賴清德說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影

民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，主席賴清德說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影
民進黨今天召開民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會，公布民進黨年底九合一選舉的共同政見「台灣好生活」，主席賴清德說明了台灣好生活背後三層重大的意義。記者邱德祥／攝影

賴清德 民進黨 徐國勇

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