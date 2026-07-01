新任AIT高雄分處長史崇理7/2就任 曾派駐大陸、日本

行政院日前公布行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣遭霸凌調查報告後，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌今起停職，楊質疑調查欠缺程序，也有部分經貿辦同仁聲援。顏慧欣父親在沈默數月之後，今日首度以What is left, when honor is lost？為題發聲。他甚至直指楊珍妮說顏慧欣是由她推薦進入OTN的謊言，豈是政務委員所當為 ！並期望監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境 。

2026-07-01 17:13