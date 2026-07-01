美智庫胡佛澄清 未背書鄭麗文兩岸關係說法

美國史丹佛大學智庫胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」領導團隊發布聲明指出，針對6月2日接待國民黨主席鄭麗文，有報導指稱胡佛研究所認同鄭麗文對兩岸關係看法的報導「並不正確」。國民黨方面則表示針對智庫內部對話，不會刻意對外說明。

國民黨主席鄭麗文日前訪問美國，6月2日赴胡佛研究所（Hoover Institution）交流，並與學者舉行閉門座談，是她為期兩週美國行的第一站。

座談會後，胡佛研究所曾透過新聞稿表示，會中討論了關於台灣、中國，及美國如何協助促進區域和平的議題。

胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」（Taiwan in theIndo-Pacific Region）發布聲明，表示部分報導內容指稱胡佛研究所認同鄭麗文對兩岸關係的看法「並不正確」。

這份聲明由「台灣在印太地區計畫」領導團隊，包括研究員埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）、戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）聯名發出。祁凱立於29日將聲明公布於個人部落格。

聲明強調，該場會議內容不公開，團隊認為對鄭麗文發言內容加以描述並不適當；「然而，我們認為有必要指出，指稱我們為她兩岸關係看法背書的報導並不正確」。

部落格提到此聲明是針對有關鄭麗文訪問胡佛研究所的不正確新聞標題，例如一則以「會晤美戰略界重量級學者！美方大讚鄭麗文『精闢戰略智慧』」為標題的影音新聞。

聲明表示，「台灣在印太地區計畫」研究目的在理解台灣民主與安全所面臨的挑戰。多年來，一直致力對台灣政黨政治維持嚴格中立。為了達成這個目標，不論是在胡佛研究所、還是在台灣，成員樂於與台灣各個主要政黨的領袖和代表進行交流。

聲明強調，成員對於如何嚇阻台海軍事衝突有明確看法，並已多次公開闡述相關立場，「我們依然關切中國對台灣的意圖並非善意；而若台灣在政治上被併入中華人民共和國，其結果將會與香港相同，不是一國兩制，而是一個國家、一個專制體制。」

聲明認為，台海和平有賴台灣保持克制、堅定立場並強化防衛能力；美國則應延續長期政策，持續協助台灣取得自我防衛所需防衛性武器。在這個衝突中，僅有一方正以其軍事力量，對另一方持續採取日益升高的侵擾與挑釁行動，那便是中國。

對此，國民黨文傳會主委陳以信表示，對這樣的新聞他沒有什麼立場去評論，但是必須強調，對於智庫內的對話，基於雙方默契，本來就不會刻意對外來說明。