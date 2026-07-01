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指0至18成長津貼受惠面大於川普帳戶 賴清德：全球首創，台灣因而偉大

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
兼任民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
兼任民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天舉辦「台灣好生活」2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，台灣好生活有三層意義，經濟發展、AI紅利應該被人民共享；福利國家，與禮運大同篇精神一致，繼續擴大社會投資；第三、賴清德舉0至18歲成長津貼為例，台灣是全世界第一個推行此政策國家，讓台灣因而偉大。

賴清德表示，這次民進黨推出的19位縣市首長參選人，共同政見核心就是「台灣好生活」，身為執政黨，希望台灣人民不分男女老幼、種族地域、貧富貴賤，都可以自由自在生活，這是民進黨執政目標；「台灣好生活」四個手段，就是加薪、減稅、增福利、少負擔。

賴清德指出，今天發布的台灣好生活有三層意義，第一、經濟發展、AI紅利應該被人民共享；第二、福利國家，這是民進黨創黨以來基本主張，從民進黨蔡英文總統執政後，這十年來擴大社會投資，逐步邁向福利國家目標。

賴清德說，希望在民進黨執政下，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者也可以得到照顧，民進黨所要努力方向，就跟禮運大同篇精神一致，不獨親其親，不獨子其子，要讓老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養。

賴清德表示，第三、今天要發表的共同政見當中，其中一項就是0到18歲成長津貼。台灣是全世界第一個推行此政策的國家，類似概念大家會先想到美國的川普帳戶，但川普帳戶只幫助美國總統川普任內出生的小孩，一次性給予一千美元，如此而已。0至18歲成長津貼，包含他任內、前總統蔡英文、前總統馬英九、甚至他卸任後出生的小孩，只要是0至18歲，都可以領到成長津貼。

賴清德指出，這代表台灣已經進入一個新時代，當經濟成長時，取有餘，補不足，逐步邁向福利國家，逐步讓台灣能夠進入一個新的時代，每個孩子都可以得到政府照顧，追逐夢想，讓台灣因而偉大，這是第三層意義。

賴清德 川普 民進黨

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