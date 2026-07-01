公務員考績法修正草案 立院法制局：「未達良好」僅半年改善期恐過短

立法院近期審議考試院所提出的「公務人員考績法」修正草案，重點包括將現行甲乙丙丁4等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次等。針對「未達良好」等次給予半年改善期。立法院法制局評估報告指出，相較於重大違失遭懲處免職人員，情節相對較輕，半年改善期恐有過短疑慮。

修正草案第9條及第10條規定，「未達良好」等次給予半年改善期，期滿仍未符期待或近3年工作考績第二次考列「未達良好」者免職，在改善期間不得升等、陞任或遷調主管職務；近3年年終考績均考列「優秀」者再晉俸一級，以及近5年工作考績3年以上年終考績考列「優秀」者，優先列入機關陞任甄審名冊中，報請機關首長圈定之人選及晉升官等訓練參訓人員名冊。

法制局評估報告指出，草案已透過平時考核及服務懲處機制，建立多項「即時汰劣」制度，包括一次記二大過或累積二大過等情形均可直接免職，因此年終考績被列為「未達良好」者，相較於重大違失遭懲處免職人員，情節相對較輕，仍有較大輔導改善空間，半年改善期恐有過短疑慮。

法制局認為，考績結果應與陞遷制度適度連動，草案工作考績為「未達良好」者僅在半年改善期間不得升等、陞任或遷調主管職務，建議予以延長。建議修正為「未達良好：仍敘原俸級，不給與獎金，並輔導改善。連續二年考列未達良好，或最近五年工作考績三年考列未達良好者，免職。考列未達良好人員一年內不得升等、陞任或遷調主管職務。」

現行草案將不同免職樣態一律規定為「免職人員自執行之日起2年內不得任用」，法制局指出，現行規範包括考績不良、平時考核累計達二大過，以及服務懲處等不同類型，性質與嚴重程度不一致，若採齊一不得再任年限，恐欠缺比例原則。建議參照公務員懲戒法及教師法等制度，改採分級設計，賦予一定裁量空間。

另草案第20條第1項規定，「公務人員之違失行為，經核定機關認屬一次記二大過者，懲處權行使期間為15年；屬降敘一級或記一大過者，懲處權行使期間為7年；屬記過、申誡或書面警告者，懲處權行使期間為5年。」法制局建議，改採以時間直接限制處分種類的方式，並明確行為終了日之認定標準。

此外，法制局也指出，憲法法庭111年憲判字第9號判決已提醒，公務員行政懲處與司法懲戒的適用範圍存在重疊情形，但目前法制上欠缺明確區分標準，實務上各機關對同一違失行為究竟應移送懲戒法院，或逕依考績法予以行政懲處，作法並不一致。建議增訂規定，由考試院會同司法院訂定判斷標準。