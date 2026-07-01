大陸民族團結法上路…藍：民進黨藉機抹黑「中華民族」 背離台灣真實民意

針對中國實施「民族團結進步促進法」，國民黨大陸事務部主任張雅屏說，民進黨政府批評大陸訂立「民族團結進步促進法」，當然可以針對法律是否明確、是否影響台灣人民權益提出質疑；但民進黨真正的問題，是藉機把「中華民族」、「中華文化」、「兩岸同胞」全部抹黑成統戰。這種操作，完全背離台灣真實民意。

張雅屏指出，中華民族不是中共的專利，中華文化不是統戰工具，中華民國更不是民進黨選舉時拿來遮羞、執政時不斷掏空的招牌。

張雅屏說，美麗島電子報2025年9月國政民調顯示，台灣民眾自認是「台灣人」有95.8%，自認是「中華民國一分子」有89.2%，自認是「中華民族一分子」也高達72.8%。更關鍵的是，即使對中國共產黨反感的民眾，也有71.0%認同自己是中華民族一分子。

張雅屏表示，這代表台灣人民很清楚，認同中華民族，不等於認同中共；承認中華文化根脈，不等於接受中華人民共和國管轄；自認是台灣人，也不必否定自己是中華民國一分子、中華民族一分子。

張雅屏批評，民進黨最惡劣的地方就是刻意把這些概念混在一起，製造恐懼、切斷歷史、割裂文化，再用「抗中」包裝自己的去中國化工程。

張雅屏重申，中華民族不是中共的專利，中華文化不是統戰工具，中華民國更不是民進黨選舉時拿來遮羞、執政時不斷掏空的招牌。台灣人民不需要被民進黨洗腦到忘記自己的根。真正危險的，不是人民記得自己的中華文化根脈；真正危險的，是民進黨為了台獨路線，硬要把兩岸人民推向敵對，把台灣推向戰爭風險。

張雅屏說，兩岸問題不能靠抹紅解決，台灣安全不能靠斷流維持。民進黨不要再假裝代表台灣人民。民調已經證明，多數台灣人民並沒有否定中華民族認同；真正否定台灣多數民意、破壞中華民國憲政基礎的，正是民進黨自己。