快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸民族團結法上路…藍：民進黨藉機抹黑「中華民族」 背離台灣真實民意

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

針對中國實施「民族團結進步促進法」，國民黨大陸事務部主任張雅屏說，民進黨政府批評大陸訂立「民族團結進步促進法」，當然可以針對法律是否明確、是否影響台灣人民權益提出質疑；但民進黨真正的問題，是藉機把「中華民族」、「中華文化」、「兩岸同胞」全部抹黑成統戰。這種操作，完全背離台灣真實民意。

張雅屏指出，中華民族不是中共的專利，中華文化不是統戰工具，中華民國更不是民進黨選舉時拿來遮羞、執政時不斷掏空的招牌。

張雅屏說，美麗島電子報2025年9月國政民調顯示，台灣民眾自認是「台灣人」有95.8%，自認是「中華民國一分子」有89.2%，自認是「中華民族一分子」也高達72.8%。更關鍵的是，即使對中國共產黨反感的民眾，也有71.0%認同自己是中華民族一分子。

張雅屏表示，這代表台灣人民很清楚，認同中華民族，不等於認同中共；承認中華文化根脈，不等於接受中華人民共和國管轄；自認是台灣人，也不必否定自己是中華民國一分子、中華民族一分子。

張雅屏批評，民進黨最惡劣的地方就是刻意把這些概念混在一起，製造恐懼、切斷歷史、割裂文化，再用「抗中」包裝自己的去中國化工程。

張雅屏重申，中華民族不是中共的專利，中華文化不是統戰工具，中華民國更不是民進黨選舉時拿來遮羞、執政時不斷掏空的招牌。台灣人民不需要被民進黨洗腦到忘記自己的根。真正危險的，不是人民記得自己的中華文化根脈；真正危險的，是民進黨為了台獨路線，硬要把兩岸人民推向敵對，把台灣推向戰爭風險。

張雅屏說，兩岸問題不能靠抹紅解決，台灣安全不能靠斷流維持。民進黨不要再假裝代表台灣人民。民調已經證明，多數台灣人民並沒有否定中華民族認同；真正否定台灣多數民意、破壞中華民國憲政基礎的，正是民進黨自己。

民進黨 美麗島電子報 張雅屏 統戰

延伸閱讀

陸「民族團結法」7月1日起施行 反外力干涉遭質疑

明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責

大陸民族團結法上路 賴清德：絕不接受中共統戰黑手伸進台灣社會

陸民族團結法今施行 卓揆：報紙上寫「中華民國」 未來恐變鎮壓對象

相關新聞

蔡阿嘎「AI繪圖對決日本畫家」引眾怒 Cheap：一次惹毛藍綠白不簡單

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI繪圖對決日本畫家」事件遭撻伐，甚至號召他的粉絲「嘎家軍」出征回擊酸民，將反對聲音貼上標籤為…

吳乃仁欠1.7億 台糖不追債？羅智強：民進黨主政 掏空國家也不用賠？

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委羅智強表示，先是綠營高層涉共諜案有罪改判成無罪，現在吳乃仁欠1.7億元，債主台糖居然決定「不追債」，難道在民進黨的主政下，不只司法可以雙標，現就連掏空國家也不用賠？

AIT：高雄分處處長史崇理今上任

美國在台協會（AIT）宣布，新任AIT高雄分處處長由資深外交官史崇理（Lee Skluzak）接任，今起就任。

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

立法院會6月12日三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選。新竹市長高虹安因論文誣告案，二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金。如今總統府今正式公告該法條生效，高虹安連任之路的司法障礙已解套。

顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲What is left, when honor is lost?

行政院日前公布行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣遭霸凌調查報告後，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌今起停職，楊質疑調查欠缺程序，也有部分經貿辦同仁聲援。顏慧欣父親在沈默數月之後，今日首度以What is left, when honor is lost？為題發聲。他甚至直指楊珍妮說顏慧欣是由她推薦進入OTN的謊言，豈是政務委員所當為 ！並期望監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境 。

民進黨提出「台灣好生活」共同政見 賴清德：打造經濟共享福利國家

民進黨今天舉辦「台灣好生活－民進黨2026地方選舉政績暨共同政見發布記者會」，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，民進黨執政十年以來，持續推動「加薪、減稅、增福利、少負擔」，讓經濟發展成果更公平地回到人民生活，並以建構福利國家為目標，共同為下一個世代開創更繁榮、更安全、更富裕的台灣好生活，成為全民共享的幸福日常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。