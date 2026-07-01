影／鄭麗文：要再一次證明給全世界看 國民黨執政可以創造經濟奇蹟
國民黨主席鄭麗文下午出席中常會在致詞時表示， 這次到美國有很大的收穫，可惜，受到執政黨不斷打壓、扯後腿。鄭麗文強調這次去美國，在智庫演講或哈佛大學演講的重點，是台灣經濟的未來何去何從？在AI時代如何找到戰略優勢？但在台灣並沒有引起應該要有的注意。
鄭麗文下午主持國民黨中常會在致詞時表示，國民黨是唯一會拚經濟的政黨，創造一個又一個經濟奇蹟，台灣需要國民黨，如何開創下一波護國神山群，鄭麗文並拿出來自台灣的「賴同學」公司的徽章，並表示賴同學所做的是獨步全球的奈米醫療，這是人才在AI的時代，台灣政策怎麼做？如何具體扶植台灣下一代的護國神山群？
鄭麗文強調希望國民黨智庫全力研擬白皮書，在AI時代台灣如何創造下一個護國神山群，並會繼續跨國推動相關合作方案，要再一次證明給全世界看，台灣國民黨執政可以創造經濟奇蹟。
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