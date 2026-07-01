快訊

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

「警界范冰冰」遭檢舉未辦案卻有500支嘉獎 信義警報請北檢調查

綠指無人機回歸年度預算排擠既有支出 民眾黨團：混淆視聽猶如傻猴子

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團昨天舉行「無人機發展條例報告」記者會，出席人員包括總召陳清龍（右二）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左二）及立委洪毓祥（左）。記者曾學仁／攝影
民眾黨立法院黨團昨天舉行「無人機發展條例報告」記者會，出席人員包括總召陳清龍（右二）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左二）及立委洪毓祥（左）。記者曾學仁／攝影

藍白兩黨昨天各自提出無人機條例草案，民進黨立法院黨團書記長范雲今天說，回歸年度預算恐將排擠既有施政支出。民眾黨立法院黨團對此回應，特別預算不受舉債上限限制，但是仍然來自國庫支出，想要用「特別預算不會排擠預算」混淆視聽，猶如朝三暮四的傻猴子。

針對行政院會通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出相應版本。有關藍白主張回歸年度預算，范雲今天受訪時表示，行政院版本是年度歲計賸餘或舉借債務，不會排擠預算經費來源，國民黨、民眾黨版本則是用年度公務預算，恐將排擠既有施政支出，例如社福或教科文預算。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，特別預算不受舉債上限限制，但是仍然來自國庫支出。民進黨濫用特別預算，毫無財政紀律，賴清德總統上任以來已經送出5個特別預算，導致國家債台高築，想要用「特別預算不會排擠預算」的說法混淆視聽，猶如朝三暮四的傻猴子。

民眾黨團說，民進黨團指稱「民眾黨團版本排除車、船、水下載具等其他種類無人機」，其實現行民用法規尚未成熟，而且美方要求台灣擴大「國防自主量能」，因此水上、水下無人載具經費有限，預算編列本來就有輕重緩急與目的導向，民眾黨團版本確實是以軍用為主要考慮，而非漫無目地亂灑，而這也符合盟友與台灣人民期待。

民眾黨團說明，有別於行政院提出毫無財政紀律、以採購為主的「大撒幣版本」，民眾黨團版本著重發展長期、穩健、健全的無人機產業發展環境，要求政府必須透過制度挹注國家資源，建立公開透明的監管與檢測制度，除了幫助無人機產業正向發展，更要迅速提升國防自主、穩定國家財政，切不可被一群朝三暮四傻猴子帶歪。

民眾黨團 范雲 民進黨團 無人機

延伸閱讀

賴總統：在野黨版無人機條例侵犯行政權 回歸年度預算恐排擠支出

藍版無人機條例回歸年度預算 張惇涵點名盧秀燕：恐違憲

民眾黨團無人機條例出爐 「回歸公務預算」不匡列預算上限

民進黨：呼籲韓國瑜返台踐行承諾 支持無人機特別預算

相關新聞

蔡阿嘎「AI繪圖對決日本畫家」引眾怒 Cheap：一次惹毛藍綠白不簡單

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI繪圖對決日本畫家」事件遭撻伐，甚至號召他的粉絲「嘎家軍」出征回擊酸民，將反對聲音貼上標籤為…

綠指無人機回歸年度預算排擠既有支出 民眾黨團：混淆視聽猶如傻猴子

藍白兩黨昨天各自提出無人機條例草案，民進黨立法院黨團書記長范雲今天說，回歸年度預算恐將排擠既有施政支出。民眾黨立法院黨團對此回應，特別預算不受舉債上限限制，但是仍然來自國庫支出，想要用「特別預算不會排擠預算」混淆視聽，猶如朝三暮四的傻猴子。

與AIT舉辦無人機論壇前 盧秀燕透露：無人機預算再增加500億

台中市長盧秀燕今天透露，前晚與立法院國民黨團見面時，大家就無人機產業如何打造下一座護國神山、提高國家的國防自主工業進行討論。其中立委賴士葆還特別提出想在2400億元以外，再額外增加500億元，用於引導全世界最高端的無人機、無人載具技術進台灣。

鄭麗文：國民黨將研擬白皮書 開創下一波護國神山群

面對AI應用元年與全球產業重組，國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，台灣不能只停留在口號，必須提出正確的重大政策、打造產業孵化環境，讓更多台灣優秀年輕人找到舞台，開創下一波「護國神山群」。

陸民族團結法上路 賴清德：絕不接受中共統戰黑手伸進台灣社會

中國大陸今天開始實施「民族團結進步促進法」，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，這不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來跨境鎮壓與寒蟬效應，期待國內不分黨派與朝野，都能與政府一起守護人民安全，捍衛民主台灣不會成為中國台灣。

賴清德：在野黨所提無人機條例草案 違反憲政分立原則、侵犯行政權

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例草案，違反憲政分立原則、侵犯行政權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。