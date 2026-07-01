綠指無人機回歸年度預算排擠既有支出 民眾黨團：混淆視聽猶如傻猴子

藍白兩黨昨天各自提出無人機條例草案，民進黨立法院黨團書記長范雲今天說，回歸年度預算恐將排擠既有施政支出。民眾黨立法院黨團對此回應，特別預算不受舉債上限限制，但是仍然來自國庫支出，想要用「特別預算不會排擠預算」混淆視聽，猶如朝三暮四的傻猴子。

針對行政院會通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出相應版本。有關藍白主張回歸年度預算，范雲今天受訪時表示，行政院版本是年度歲計賸餘或舉借債務，不會排擠預算經費來源，國民黨、民眾黨版本則是用年度公務預算，恐將排擠既有施政支出，例如社福或教科文預算。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，特別預算不受舉債上限限制，但是仍然來自國庫支出。民進黨濫用特別預算，毫無財政紀律，賴清德總統上任以來已經送出5個特別預算，導致國家債台高築，想要用「特別預算不會排擠預算」的說法混淆視聽，猶如朝三暮四的傻猴子。

民眾黨團說，民進黨團指稱「民眾黨團版本排除車、船、水下載具等其他種類無人機」，其實現行民用法規尚未成熟，而且美方要求台灣擴大「國防自主量能」，因此水上、水下無人載具經費有限，預算編列本來就有輕重緩急與目的導向，民眾黨團版本確實是以軍用為主要考慮，而非漫無目地亂灑，而這也符合盟友與台灣人民期待。

民眾黨團說明，有別於行政院提出毫無財政紀律、以採購為主的「大撒幣版本」，民眾黨團版本著重發展長期、穩健、健全的無人機產業發展環境，要求政府必須透過制度挹注國家資源，建立公開透明的監管與檢測制度，除了幫助無人機產業正向發展，更要迅速提升國防自主、穩定國家財政，切不可被一群朝三暮四傻猴子帶歪。