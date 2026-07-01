與AIT舉辦無人機論壇前 盧秀燕透露：預算再增加500億

台中市長盧秀燕今天透露，前晚與立法院國民黨團見面時，大家就無人機產業如何打造下一座護國神山、提高國家的國防自主工業進行討論。其中立委賴士葆還特別提出想在2400億元以外，再額外增加500億元，用於引導全世界最高端的無人機、無人載具技術進台灣。

台中市政府明天將與美國在台協會（AIT）舉辦無人機論壇，她今天上午參加驗光人員年會暨國際視光研討會，在受訪時做以上表示。

她說，就像台積電永遠是世界最尖端的，別的國家追不上，可以保持領航的地位。所以不僅要打造無人機的產業，我們還要走在世界的最尖端，永遠HOLD住這個市場、HOLD住這個技術，也永遠HOLD住它的製造能力。

至於2400億元以外，再額外增加500億元怎麼樣的整合，以及立法院國民黨黨團和委員們的意見是什麼？立法院還會再探討，而整個審查過程中如何揮像我們的驗光師所長的「看得遠、看得清、走得穩」讓台灣的無人機和無人載具產業能夠更加發展，打造另外一個護國神山，非常重要。

盧秀燕說，明天的無人機論壇是台美雙方第一次攜手就無人機來舉辦論壇，所以受到全世界高度重視。因應全世界新的趨勢，台美雙方均共同看到無人機的龐大需求，我們經過一段時間的商討跟籌備，決定要共同主辦無人機論壇，攜手為台灣打造下一座的護國神山產業，也就是無人機跟無人載具。

她期許，透過明天的論壇，也可顯示台美雙方在無人機產業以及無人載具產業上緊密攜手合作的努力。