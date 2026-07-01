鄭麗文：國民黨將研擬白皮書 開創下一波護國神山群

面對AI應用元年與全球產業重組，國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，台灣不能只停留在口號，必須提出正確的重大政策、打造產業孵化環境，讓更多台灣優秀年輕人找到舞台，開創下一波「護國神山群」。

鄭麗文指出，執政的政府也喊過類似口號，卻完全感受不到任何成績，原因在於「藥方是錯的、地圖是錯的」；國民黨就是要找到對的人、對的專家，幫台灣重新畫出一張可以找到新大陸的路徑圖，因為「舊的地圖是找不到新大陸的」。

鄭麗文表示，最近「經濟學人」報導，台灣股市連續多年有非常優異的表現，但台灣經濟卻存在巨大隱憂，關鍵在於大約一半的「護國神山」撐起了台灣股市大約一半的市值；同時，台灣正快速朝M型化方向發展，提供超過八成就業機會的傳統產業、服務業，卻面臨嚴峻寒冬與巨大的發展瓶頸，這是台灣必須立刻面對的挑戰與問題。

鄭麗文說，大家都在問，台灣面向全世界AI應用元年的時候，戰略位置是什麼？台灣經濟未來何去何從？她訪陸時要求前往中關村參訪，就是在尋找這個答案。過去國民黨執政，首先創造戰後的經濟奇蹟，讓台灣成為亞洲四小龍；到了1970年代、1980年代，高瞻遠矚、非常有魄力的蔣經國總統，在李國鼎主導之下，開啟台灣高科技產業的先河，創立今天的護國神山。幾十年後的今天，這些成果庇佑著台灣2300萬人，成為台灣經濟最大的依靠、最大的動能。

鄭麗文表示，每個人都在講AI，但AI如何帶動新的台灣產業？國民黨是唯一一個會拚經濟的政黨，過去創造一個又一個經濟奇蹟，如今台灣需要國民黨回答：如何開創下一波護國神山群？

她也秀出一枚，在中關村見到來自台灣的劑泰科技聯合創始人兼CEO賴才達時，公司所製作的徽章。她說，賴才達團隊做的是獨步全球的奈米醫療，實際產品大小是這個展示物的一千萬分之一，也就是放大一千萬倍後的奈米醫療機器人。這項技術可以進入人體內，具備導航功能，直接找到生病的細胞並進行修復，可說是現代醫療的奇蹟。

鄭麗文指出，她之所以特別提到賴才達，是因為這是台灣優秀孩子的成功案例。賴才達對於AI如何結合相關產業、如何找到台灣的戰略高地、如何扶植與孵化相關產業，並幫助台灣優秀年輕人找到舞台，都有失敗與成功的實戰經驗。賴才達也非常願意貢獻專業知識與能量，協助國民黨回答重要問題，在AI時代，台灣路徑圖在哪裡？政策應該怎麼做？如何具體扶植台灣下一代的護國神山群？

鄭麗文說，台灣雖然有優勢，如果沒有抓緊時間、提出正確重大政策、提供環境與孵化器，台灣的優勢很快就會被取代、被追過去，因此未來幾年非常關鍵。這也是為什麼她訪美時，提出要把第一島鏈的冷戰思維，轉化成和平繁榮之鏈。

她指出，日本、韓國、大陸東南沿海、台灣、香港、新加坡，在高科技與AI領域都有充沛能量；台灣的位置在哪裡？如何發揮起承轉合的關鍵戰略地位？這些問題吸引美國相關領域精英的高度重視，他們也很願意共襄盛舉。因為這將帶給整個亞太、東亞，甚至全世界無法想像的和平紅利與經濟繁榮，讓大家都不想打仗。

鄭麗文說，這次訪美，不論接觸產業界頂尖人士，或一流學府，大家都給予台灣高度期待。她到MIT時，也看到相關最重要實驗室的領導教授，都是台灣子弟。這些都是台灣的優勢，也是台灣的資本；他們都期待台灣能扮演關鍵且戰略性的角色。

鄭麗文提到，希望國民黨智庫全力研擬相關路徑圖與白皮書，提出AI時代台灣如何創造下一個護國神山群的具體政策。她也感謝相關產業實戰領域中，已經在世界舞台露出頭角、成功的台灣子弟與朋友，願意共同為台灣提出努力方向。